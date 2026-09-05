Hernán Crespo reconoce la grandeza de Messi, el jugador al que aprendieron a querer en la derrota

El retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina sigue generando reacciones. Ahora es el turno de Hernán Crespo, exjugador argentino y actual entrenador del Club Atlas. Crespo recordó cuando Messi no era bien recibido en Argentina. Ahora lo aprecian hasta en las derrotas.

Lionel Messi ya se retiró una vez de la selección de Argentina, pero aquella vez bajo un contexto muy distinto. Tras perder la Copa América Centenario, Messi abandonó a la selección en medio de críticas, dudas y reproches sobre su entrega. Ese no es el mismo panorama de la actualidad.

“Ha pasado por todos los climas, hasta… ¡Odiado no, pero rechazado! Fíjate en la grandeza que nos enseña una vez más una cosa: a no solamente amarlo desde la victoria (…) Logró hasta ser respetado en la derrota”, dijo Crespo en una entrevista con David Faitelson.

Crespo y su sentir tras el adiós de Messi en la selección argentina ??#FaitelsonSinCensura pic.twitter.com/PP4XcCWrwu — Redes TUDN (@redes_TUDN) September 4, 2026

Cuando tomó la decisión de abandonar a la selección por primera vez, Lionel Messi no había podido conquistar ningún título con la selección absoluta de Argentina. Pero el destino le deparaba grandes momentos al exjugador del FC Barcelona.

Messi, aplaudido en la derrota

En la Copa América Centenario, y en la anterior que perdió, Messi era el principal señalado por los aficionados argentinos. Ahora, Messi vuelve a dar un paso al costado en medio de una derrota: perder la final de la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el panorama es completamente distinto.

“Nos enseñó a los argentinos que podemos respetar en la derrota; también podemos respetar a una persona y decir: ‘Es humano, sufrió, se levantó, ganó y terminó perdiendo, y se puede retirar tranquilo, que nadie le va a decir nada’”, dijo Hernán Crespo.

En este sentido, Hernán Crespo explicó que la huella de Lionel Messi supera lo deportivo. El estratega del Atlas considera que el capitán de la Albiceleste le enseñó a respetar y querer a sus ídolos a los pasionales hinchas argentinos.

“Creo que el mensaje social que ha dado Lionel es muy grande, es muy grande (…) Sobre todo para nosotros, la generación de los que no vimos a Maradona”, agregó.

Sigue leyendo:

– Adiós, Messi: reacciones al retiro de Lionel de la selección de Argentina

– Juan Román Riquelme quiere que Messi se quedé en Estados Unidos

– Leandro Paredes pone en duda su continuidad en la selección de argentina

– El Atlas blindó a Hernán Crespo y este es un proba para River Plate