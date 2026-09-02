Leandro Paredes pone en duda su continuidad en la selección de argentina

El fútbol argentino tendrá que lidiar con la sensible baja de Lionel Messi. El futbolista del Inter Miami se retiró del conjunto Albiceleste. Leandro Paredes no aseguró su continuidad en el proceso que continua dirigiendo Lionel Scaloni.

En el balompié argentino ya era previsible que habría un recambio generacional tras el Mundial de 2026. Este aire fresco será busco. La selección de Argentina no contará más con la presencia de Lionel Messi.

“Que él no esté va a hacer difícil que todo siga funcionando igual”, dijo Leandro Paredes sobre la decisión del futbolista del Inter Miami. En este sentido, el mediocampista de Boca Juniors reconoció que también tiene dudas de su continuidad en el proceso de Lionel Scaloni. “Va a ser difícil que siga”, dijo Paredes.

??? Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "VA A SER DIFÍCIL QUE SIGA…". pic.twitter.com/Yik25ND525 — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

No está de más recordar que Leandro Paredes tiene que afrontar un “descanso obligatorio” por suspensión. El mediocampista argentino no podrá estar en los próximos 10 partidos de la Albiceleste para cumplir una sanción por su agresión sobre Gavi en la final de la Copa del Mundo de 2026.

Además de este factor extradeportivo, Leandro Paredes está consciente que no será sencillo superar lo que pudo han podido conseguir durante el proceso de Lionel Scaloni. Tampoco será sencilla la transición a una era post Messi.

“La vara esta muy alta y seguir compitiendo de esa manera. Seguir logrando cosas importantes va a ser difícil. Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y personas increíbles, y en ese grupo teníamos a nuestro líder, que era Lionel, y él ya no estará“, agregó.

Leandro Paredes en la selección de Argentina

En junio de 2017, Leandro Paredes debutó en la selección de Argentina bajo el proceso de Jorge Sampaoli. Desde entonces el mediocampista nacido en San Justo ha podido disputar 84 con el conjunto Albiceleste. Paredes ha podido aportar 5 goles y 7 asistencias durante esa cantidad de encuentros.

Leandro Paredes ha podido conquistar cuatro títulos con la selección de Argentina. Paredes ha estado presente en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima de 2022, la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa América 2024.

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