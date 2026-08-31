Presidente y expresidente de Argentina lanzan flores a Messi tras anunciar su retiro de la selección

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la selección de Argentina provocó una ola de reacciones en su país, entre ellas las del presidente Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Milei dedicó un mensaje al capitán argentino después de que confirmara el final de su carrera con la Albiceleste y eligió una expresión que ya había utilizado anteriormente para describir la capacidad del futbolista.

“Muchas gracias, hombre imposible“, escribió el mandatario en su perfil de Instagram junto a una fotografía de Messi con la camiseta número 10 de Argentina durante el pasado Mundial.

Javier Milei recuerda la capacidad de Lionel Messi

El presidente argentino también recurrió a X para compartir un video de una entrevista concedida en 2018, en la que hablaba sobre la capacidad de Lionel Messi para hacer cosas que parecían imposibles dentro de una cancha.

En aquella conversación, Milei había definido al futbolista como “imposible”, una descripción relacionada con su talento y con las acciones que era capaz de realizar durante los partidos.

El mandatario ya había calificado anteriormente a Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos, por lo que su mensaje tras el anuncio del retiro representa un nuevo reconocimiento a la carrera internacional del delantero.

Mauricio Macri también agradece a Messi por su legado

El expresidente Mauricio Macri se sumó a los mensajes dirigidos al delantero del Inter Miami y destacó los valores que, en su opinión, representa la carrera del capitán argentino.

Macri describió a Messi como un testimonio de “esfuerzo, humildad y talento” que trascenderá generaciones.

“Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero”, expresó Macri en X.

Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero.



Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y? pic.twitter.com/nEmPZjJa6H — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 31, 2026

El exmandatario también ha mantenido durante años una relación cercana con el futbolista y con el entorno de la selección argentina, por lo que su mensaje se sumó a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió Messi después de anunciar su decisión.

Daniel Scioli llama a Messi una “eterna leyenda”

Otro de los funcionarios argentinos que reaccionó al anuncio fue Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Argentina.

Scioli se refirió a Messi como una “eterna leyenda” y destacó especialmente su influencia sobre las nuevas generaciones y su papel con la selección.

“Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto. ​Tu legado con la selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre”, añadió.

GRACIAS ETERNA LEYENDA.



Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto.

?Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre. pic.twitter.com/2G7vFmwKL1 — Daniel Scioli ?? (@danielscioli) August 31, 2026

Sus palabras se sumaron a las de otras personalidades del futbol argentino que reconocieron la trayectoria del atacante y su importancia para la Albiceleste.

Lionel Messi pone fin a más de 20 años con Argentina

El anuncio de Lionel Messi puso fin a una carrera de más de dos décadas con la camiseta de la selección argentina.

Durante ese periodo, el delantero conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en la principal referencia ofensiva y futbolística del combinado sudamericano.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, también describió al atacante como “una leyenda”.

Jugadores como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la selección argentina, igualmente dedicaron mensajes de agradecimiento al capitán por su trayectoria y liderazgo dentro del grupo.

Los números de Lionel Messi con la selección de Argentina

Messi, de 39 años, comunicó su decisión mediante una emotiva carta manuscrita en la que explicó las razones que lo llevaron a cerrar su ciclo internacional.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, aseguró el delantero.

Con la camiseta de Argentina, Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

Esos números lo colocan como el futbolista argentino con más partidos, goles y asistencias con la selección.

Su última etapa con Argentina estuvo marcada por la conquista de los principales títulos que había buscado durante buena parte de su carrera: primero la Copa América, después la Finalissima y finalmente el Mundial de Qatar 2022.

El anuncio abre ahora una nueva etapa para la selección argentina, que tendrá que comenzar a pensar en la transición hacia una generación en la que futbolistas como los mencionados por el propio Messi tendrán la responsabilidad de ocupar un lugar cada vez más importante dentro del equipo nacional.

Sigue leyendo:

· ¡Adiós Leo! Messi anunció su retiro de la selección de Argentina: “No tengo más para dar”

· Presidente de la AFA se rinde a la “leyenda” de Messi mientras evalúan propuesta de despedida

· Nuevo revés en la carrera de Sampaoli: despedido de Talleres de Córdoba en Argentina