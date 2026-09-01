TP-Link se adelanta al futuro con sus primeros routers WiFi 8 presentados en IFA 2026

TP-Link ha aprovechado el escaparate de IFA 2026, celebrado en Berlín, para presentar una de las novedades más llamativas del año en conectividad doméstica. La compañía ha mostrado su primera familia completa de dispositivos con WiFi 8, una generación todavía basada en el próximo estándar IEEE 802.11bn y pensada para convertir la estabilidad de la red en su gran carta de presentación.

La gama debuta con el router Archer 8 Ultra y el sistema WiFi Mesh Deco 8 Ultra. Son productos dirigidos a hogares con decenas de equipos conectados, sesiones de juego online, videollamadas, cámaras de seguridad, televisores 4K, dispositivos inteligentes y ordenadores que necesitan una conexión sólida incluso lejos del router.

WiFi 8 quiere acabar con los problemas reales de la conexión

Durante años, cada nueva generación de WiFi ha llegado acompañada de cifras cada vez más grandes de velocidad. WiFi 8 mantiene un enorme potencial de rendimiento, aunque TP-Link ha puesto el foco en algo mucho más importante para la experiencia cotidiana, que la conexión se mantenga estable cuando la casa está llena de dispositivos y señales inalámbricas.

Es una apuesta que encaja bastante bien con la realidad de los hogares actuales. Ya no basta con que el móvil alcance una buena velocidad en la misma habitación del router. La conexión tiene que responder en el cuarto más alejado, en una videollamada desde el portátil, mientras una consola descarga un juego enorme, una cámara sube vídeo a la nube y varios altavoces inteligentes siguen conectados al mismo tiempo.

La nueva generación WiFi 8 ha sido diseñada precisamente para mejorar la cobertura en los extremos del hogar, gestionar de forma más eficiente la congestión y reducir el efecto de las interferencias generadas por redes vecinas y otros productos inalámbricos. TP-Link resume ese enfoque bajo el nombre de WiFi 8 StabilityEngine, una plataforma presente tanto en el Archer 8 Ultra como en el Deco 8 Ultra.

Entre las tecnologías que forman parte de esta propuesta aparece Enhanced Long Range, conocida como ELR, que busca reforzar la señal a larga distancia. También llega DRU, una función pensada para que dispositivos con poca potencia, como sensores, cámaras o accesorios inteligentes, puedan comunicarse de forma más fiable con el router al enviar datos.

La marca también ha incluido NPCA, una solución que permite aprovechar canales disponibles cuando el canal principal se encuentra saturado. En la práctica, esto debería ayudar a mantener la red ágil en momentos de alta demanda. Otra función destacada es DSO, capaz de asignar el espectro de manera más precisa según las necesidades de cada equipo, liberando capacidad para el resto de dispositivos conectados.

TP-Link sostiene que sus pruebas internas frente a WiFi 7 muestran mejoras de hasta un 30% en rendimiento con una intensidad de señal comparable, hasta un 24% en gestión de interferencias y hasta un 15% en el desempeño de redes Mesh bajo condiciones complicadas. Son datos de laboratorio del propio fabricante y el rendimiento final dependerá de cada vivienda, los equipos compatibles, la instalación y el entorno inalámbrico.

Archer 8 Ultra y Deco 8 Ultra suben el nivel en casa

El gran protagonista de la presentación es el TP-Link Archer 8 Ultra BN19000, un router tribanda que alcanza velocidades inalámbricas agregadas de hasta 19 Gbps. También incorpora conectividad cableada de 10 Gbps, una característica especialmente interesante para quienes tienen fibra de muy alta velocidad, un NAS en casa, ordenadores preparados para Ethernet rápido o una configuración gaming más ambiciosa.

El Archer 8 Ultra incorpora 18 antenas internas de alto rendimiento. TP-Link busca así mejorar la consistencia de la cobertura sin recurrir al aspecto clásico de router repleto de antenas externas. La idea es que el dispositivo pueda colocarse en un punto visible y favorable de la vivienda, donde la señal tenga menos obstáculos y logre extenderse de manera más efectiva.

Para hogares grandes o construcciones con varias plantas, TP-Link ha presentado el Deco 8 Ultra BN22000, un sistema Mesh tribanda con velocidades inalámbricas agregadas de hasta 22 Gbps y conectividad por cable de 10 Gbps. Un paquete de tres unidades promete cubrir hasta 9,800 pies cuadrados, equivalentes a unos 910 metros cuadrados, y gestionar más de 200 dispositivos conectados.

El formato Mesh cobra especial relevancia en esta generación. Colocar varios nodos repartidos por una vivienda permite evitar zonas muertas y mantener una red continua al pasar de una habitación a otra. WiFi 8 incorpora mejoras de coordinación entre puntos de acceso para hacer más fluido ese movimiento dentro de casa. Es algo que puede notarse al caminar durante una llamada de vídeo, jugar desde distintas habitaciones o utilizar cámaras conectadas en zonas alejadas.

La nueva familia de TP-Link también abre la puerta a un ecosistema más amplio. La compañía prevé extender WiFi 8 a otros dispositivos, incluidos sistemas Deco, routers de viaje Roam 8, adaptadores y extensores de cobertura a lo largo de 2027. El Archer 8 Ultra será el primero en llegar a preventa en regiones seleccionadas desde el 30 de septiembre de 2026.

Un diseño que no pide esconderse

Los routers suelen acabar detrás de un televisor, debajo de una mesa o encerrados en un mueble. Es una costumbre bastante lógica cuando el producto tiene un diseño poco atractivo, aunque también puede afectar la cobertura. TP-Link quiere cambiar esa dinámica con una familia que apuesta claramente por un aspecto más cuidado.

El Archer 8 Ultra utiliza una línea minimalista y arquitectónica, con una rejilla de doble tono que aporta profundidad. Sus micropatrones reflejan la luz desde distintos ángulos y sustituyen la habitual colección de luces LED parpadeantes por un brillo suave que comunica el estado del equipo de forma mucho más discreta.

El Deco 8 Ultra conserva la identidad visual de la gama Deco, aunque refina el formato con bordes orgánicos, un tamaño compacto, cuerpo mate y una parte superior brillante. El resultado se acerca más a un objeto decorativo o a un dispositivo premium para el hogar conectado que a un accesorio técnico que conviene ocultar.

Ese detalle importa. Un router situado en una posición abierta y centrada suele tener mejores condiciones para repartir su señal. TP-Link ha diseñado estos productos para que puedan integrarse con más facilidad en un salón, un estudio o una oficina doméstica, justo los espacios donde una buena cobertura se vuelve esencial.

Con WiFi 8, TP-Link no solo busca inaugurar una nueva ficha técnica para presumir de gigabits. La marca quiere anticiparse a una etapa en la que la conectividad fiable será casi tan importante como la velocidad máxima. Para quienes viven rodeados de equipos inteligentes, juegos online, streaming y trabajo remoto, el Archer 8 Ultra y el Deco 8 Ultra apuntan a una promesa bastante atractiva, una red doméstica que siga funcionando bien cuando todos los dispositivos deciden pedirle algo al mismo tiempo.

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