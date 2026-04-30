¿WiFi 6 o WiFi 7? La verdad sobre si realmente necesitas actualizar tu router en casa

Cada vez que sale una nueva generación de WiFi, las marcas se encargan de hacerte sentir que tu router actual es una reliquia. Pero, ¿de verdad necesitas gastar entre $100 y $200 dólares en un router con WiFi 6 o WiFi 7 para ver Netflix, mandar mensajes por WhatsApp y hacer videollamadas desde el sofá? La respuesta, como casi siempre en tecnología, depende de quién seas y cómo uses tu red.

Lo que WiFi 6 y WiFi 7 cambian en la práctica (y lo que no)

Empecemos por los números, porque las cifras impresionan. WiFi 6 puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 9.6 Gbps, y WiFi 7 sube la apuesta hasta los 46 Gbps, casi cinco veces más rápido que su predecesor. Sobre el papel, suena increíble. En la vida real, hay que bajar un poco las expectativas.

La mejora más tangible de WiFi 6 no está tanto en la velocidad pura, sino en su capacidad para manejar muchos dispositivos al mismo tiempo sin que la red se degrade. Tecnologías como OFDMA y MU-MIMO permiten que el router gestione múltiples conexiones simultáneas sin sacrificar el rendimiento. Eso sí importa en hogares modernos donde conviven teléfonos, laptops, televisores inteligentes, consolas y dispositivos de domótica.

WiFi 7, por su parte, introduce algo realmente interesante: el Multi-Link Operation (MLO), que combina automáticamente varias bandas de frecuencia para evitar microcortes y reducir la latencia por debajo del milisegundo en condiciones ideales. También estrena un canal de 320 MHz y la modulación 4096-QAM, que permite transmitir más datos por señal. ¿El problema? Que para aprovechar esto necesitas dispositivos compatibles, y la mayoría de lo que hay en los hogares hoy en día todavía no lo es.

¿Un usuario promedio nota la diferencia?

Si eres un usuario estándar que navega, hace streaming en 4K, teletrabaja y juega casualmente, un buen router WiFi 5 o WiFi 6 ya cubre perfectamente tus necesidades. La diferencia en el día a día simplemente no es perceptible para la mayoría.

Para entenderlo pongamos el siguiente ejemplo. Si tu plan de internet es de 100, 200 o incluso 500 Mbps, ningún router WiFi 7 va a multiplicar mágicamente esa velocidad. El router no puede darte más velocidad de la que te da tu proveedor de internet. Y la mayoría de los hogares ni siquiera tiene contratada una conexión lo suficientemente rápida para aprovechar las capacidades de WiFi 7.

Además, hay otro factor que mucha gente ignora. La cobertura y la ubicación del router importan más que el estándar WiFi. Un WiFi 6 bien ubicado en el centro del hogar, o complementado con un punto de acceso adicional en una segunda planta, puede superar en rendimiento a un WiFi 7 mal colocado. Antes de gastar en hardware nuevo, asegúrate de que el problema no es simplemente que el router está escondido detrás del televisor.

Invertir en WiFi 6 o WiFi 7 es apostar por el futuro. Cada vez llegan más dispositivos compatibles al mercado, y un router de nueva generación te asegura que tu red doméstica aguantará sin problemas los próximos 5 o 7 años.

Los perfiles de usuario que sí deberían actualizar ya

Dicho todo esto, hay casos específicos donde el salto a WiFi 6 o WiFi 7 tiene mucho sentido y vale cada centavo de la inversión:

Gamers y streamers en serio: La latencia ultra baja de WiFi 7 —pensada para quedar por debajo del milisegundo— es una ventaja real en juegos online competitivos, realidad virtual y realidad aumentada. Si juegas en línea a diario y cada milisegundo cuenta, WiFi 7 es para ti.

La latencia ultra baja de WiFi 7 —pensada para quedar por debajo del milisegundo— es una ventaja real en juegos online competitivos, realidad virtual y realidad aumentada. Si juegas en línea a diario y cada milisegundo cuenta, WiFi 7 es para ti. Hogares con muchos dispositivos conectados: ¿Tienes más de 15 o 20 dispositivos conectados entre cámaras de seguridad, sensores inteligentes, altavoces, televisores y móviles? WiFi 6 y WiFi 7 gestionan la congestión de red mucho mejor que las generaciones anteriores gracias a OFDMA.

¿Tienes más de 15 o 20 dispositivos conectados entre cámaras de seguridad, sensores inteligentes, altavoces, televisores y móviles? que las generaciones anteriores gracias a OFDMA. Usuarios con fibra simétrica de 1 Gbps o más: Si tienes contratada una conexión de gigabit o superior y quieres aprovecharla al máximo de forma inalámbrica, necesitas WiFi 6E o WiFi 7 para no dejar velocidad sobre la mesa .

Si tienes contratada una conexión de gigabit o superior y quieres aprovecharla al máximo de forma inalámbrica, . Teletrabajadores y creadores de contenido: Si subes vídeos pesados a la nube, haces videoconferencias constantes o trabajas con archivos grandes de forma remota, la mayor eficiencia y velocidad de estas tecnologías se traduce en tiempo real ahorrado.

Si subes vídeos pesados a la nube, haces videoconferencias constantes o trabajas con archivos grandes de forma remota, la mayor eficiencia y velocidad de estas tecnologías se traduce en tiempo real ahorrado. Usuarios en edificios saturados: Vivir en un apartamento rodeado de vecinos con sus propias redes WiFi crea una congestión notable. La banda de 6 GHz disponible en WiFi 6E y WiFi 7 está prácticamente vacía comparada con las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que significa menos interferencias y mejor rendimiento.

Por todos estos motivos, si tu router actual funciona bien y no experimentas problemas de velocidad, cortes o congestión, no hay urgencia de cambiar. Pero si estás en alguno de los perfiles anteriores —o simplemente vas a renovar el router de todas formas— tiene toda la lógica del mundo elegir WiFi 6 como mínimo, y WiFi 7 si el presupuesto lo permite y tienes una conexión de alta velocidad. La tecnología está madura, los precios están bajando, y tu red te lo agradecerá durante los próximos años.

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