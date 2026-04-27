5 trucos reales con el router para mejorar el internet y 5 que son falsos

Tener una buena señal de WiFi en casa no solo depende de la conexión estándar del router, o de la calidad del aparato, sino también de otros factores ligados a lo técnico. Por ejemplo, la ubicación y los objetos que lo rodean llegan a ser clave para que tu internet mejore o falle.

Con el aporte de expertos, te contamos cinco trucos reales para mejorar el internet a través del router, además de otros métodos que, aunque se viralicen en redes sociales, son rotundamente falsos.

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5 trucos reales que sí mejoran el WiFi en casa

1. Colocar el router en un lugar central

Ubicar el router en el centro del hogar permite distribuir mejor la señal hacia todas las habitaciones. Si se coloca en una esquina, la cobertura será desigual.

2. Elevarlo del suelo

La señal se propaga mejor desde posiciones altas. Colocarlo en una repisa o mueble mejora el alcance frente a dejarlo en el piso.

3. Evitar obstáculos y muebles

Paredes gruesas, muebles grandes o superficies metálicas bloquean o debilitan la señal. Por eso se recomienda mantener el router en espacios abiertos.

4. Alejarlo de aparatos electrónicos

Dispositivos como microondas o teléfonos inalámbricos generan interferencias en la misma frecuencia, afectando la conexión. Lo mismo sucede con espejos, materiales que lo cubran y exceso de electrónica.

5. Usar repetidores o cambiar de banda

Si la señal no llega a toda la casa, un repetidor WiFi o cambiar entre 2.4 GHz y 5 GHz puede mejorar la cobertura y velocidad.

Combinar estos métodos puede mejorar significativamente la experiencia con el internet en casa, así que trata de aplicarlos todos, especialmente los primeros tres, para que tu router arroja su máxima potencia de WiFi.

Y ahora… 5 trucos falsos o mitos para mejorar el WiFi

1. Poner una moneda sobre el router

Este truco viral no tiene respaldo técnico. Una moneda es demasiado pequeña para afectar las ondas WiFi y no mejora la señal.

2. Colocar papel aluminio

Aunque existen reflectores diseñados científicamente, usar papel aluminio de forma casera no garantiza mejoras reales y puede generar interferencias.

3. Reiniciar el router constantemente “por costumbre”

Reiniciarlo puede ayudar en fallas puntuales, pero hacerlo sin motivo no mejora la velocidad ni la cobertura de forma permanente.

4. Poner objetos pesados encima del router

Algunas personas colocan libros o adornos para “estabilizar la señal”. En realidad, esto puede bloquear la ventilación y afectar el rendimiento.

5. Cambiar la orientación sin criterio

Mover las antenas al azar no garantiza mejoras. La orientación debe responder a la distribución del espacio, no a suposiciones.

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