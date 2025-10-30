Truco rápido para aumentar la velocidad de tu internet: solo toma 2 minutos

Cuando la conexión a internet es lenta, algo más común de lo que imaginas, no hace falta que recurras a explicaciones profundas. La solución para aumentar la velocidad, incluso duplicarla, pasa por un truco muy rápido: reiniciar el módem y router.

Según especialistas en conectividad del portal CNET, apagar y encender los equipos de red puede eliminar errores temporales, liberar memoria y restablecer los procesos que estaban ralentizando la conexión.

En la mayoría de los casos, este simple paso mejora la velocidad del internet en cuestión de minutos. Sin embargo, recuerda que hay otras recomendaciones que deberías cumplir, como la cantidad de dispositivos conectados a una sola red de WiFi y la ubicación del router.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Ubica el módem y el router. Localiza ambos dispositivos en tu casa. Si están conectados a una regleta o enchufe múltiple, asegúrate de poder desconectarlos fácilmente.

Localiza ambos dispositivos en tu casa. Si están conectados a una regleta o enchufe múltiple, asegúrate de poder desconectarlos fácilmente. Apágalos o desenchúfalos. Desconecta los cables de corriente (y los de red, si es necesario).

Desconecta los cables de corriente (y los de red, si es necesario). Espera entre 20 y 30 segundos. Esto permite que los componentes internos se apaguen por completo y se borre la memoria temporal.

Esto permite que los componentes internos se apaguen por completo y se borre la memoria temporal. Conéctalos de nuevo. Enchufa primero el módem y espera a que todas sus luces estén estables. Luego, conecta el router y deja que reinicie por completo.

Enchufa primero el módem y espera a que todas sus luces estén estables. Luego, conecta el router y deja que reinicie por completo. Prueba la conexión. Abre una página web o realiza un test de velocidad. En la mayoría de los casos, notarás una mejora inmediata.

Este proceso no requiere conocimientos técnicos y su efecto puede sentirse tanto en conexiones por cable como inalámbricas.

Otros consejos útiles para mejorar el wifi

Si después del reinicio el problema persiste, hay algunas medidas adicionales que pueden marcar la diferencia: