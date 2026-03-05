Cómo saber si me clonaron el WhatsApp: 2 trucos rápidos

Cuando se trata de WhatsApp, donde generalmente hay información sensible (evítalo) y conversaciones importantes, debes moverte muy rápido ante la posibilidad de que tu cuenta haya sido clonada. Aunque el término es un poco técnico, se refiere a que tu cuenta puede estar activa en un dispositivo desconocido o no autorizado.

A través de técnicas como el robo de códigos de verificación, enlaces falsos o el simple descuido de no cerrar la sesión de WhatsApp Web en un computador no habitual, cualquier malintencionado podría tomar el control sin que lo notes de inmediato.

Sin embargo, existen dos verificaciones rápidas dentro de la propia aplicación que permiten identificar en segundos si alguien más podría estar usando tu cuenta.

2 trucos rápidos para saber si tu WhatsApp fue clonado

1. Revisar los dispositivos vinculados

Para hacerlo, abre la aplicación y entra en “Configuración” o “Ajustes”. Luego busca la opción “Dispositivos vinculados”. Allí aparecerá la lista de computadoras, tabletas o teléfonos que tienen acceso activo a tu cuenta.

Si ves algún dispositivo que no reconoces o que nunca autorizaste, podría significar que alguien logró vincular tu cuenta desde otro equipo. En ese caso, lo recomendable es cerrar inmediatamente la sesión de ese dispositivo desde el mismo menú.

Esta función también muestra desde qué tipo de equipo se accedió, lo que ayuda a identificar posibles accesos no autorizados.

2. Verificar la última actividad de los dispositivos

Otra forma rápida de detectar un posible acceso indebido es revisar la hora y fecha de la última conexión registrada en cada dispositivo vinculado.

En la misma sección de dispositivos conectados, la aplicación muestra cuándo fue la última vez que cada equipo utilizó tu cuenta. Si aparece una actividad reciente en un dispositivo que no utilizaste o en un horario en el que no estabas usando la aplicación, puede ser una señal de alerta.

Aunque no siempre significa que la cuenta fue clonada, sí es un indicio que conviene investigar de inmediato.

En casos más graves, puedes contactar con el soporte de la aplicación desde la sección de ayuda y comunicarte con tu operador telefónico para bloquear temporalmente la tarjeta SIM si sospechas que alguien intenta usar tu número.

