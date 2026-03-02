El error que muchos cometen al comprar TV para el Mundial 2026 (y cómo elegir el mejor)

Cada cuatro años pasa lo mismo. Cuando se acerca la Copa del Mundo, en muchos países se disparan las ventas de televisores y dispositivos para ver los partidos en casa. Pero esta vez, el boom de ventas será aún más fuerte, porque el torneo se juega aquí. En casa.

El Mundial 2026 no será un evento lejano que se sigue de madrugada. Habrá partidos en horario local, ciudades estadounidenses como sede y una cobertura técnica al máximo nivel. Se va a vivir en tiempo real.

El problema es que, en ese entusiasmo por “renovar la TV antes del Mundial”, muchos compran apurados. Se dejan llevar por el tamaño o el precio, y terminan con un televisor que no ofrece la calidad que el fútbol necesita.

El error más común: comprar por tamaño o por oferta

El impulso suele ser este: “Está en descuento y es enorme. Me lo llevo”.

Error.

En fútbol, el tamaño importa, pero no es lo principal. Lo que realmente marca la diferencia es cómo el televisor maneja el movimiento. Un contraataque rápido, un centro al área o una jugada en cámara panorámica exigen fluidez real. Si el equipo no tiene buena frecuencia de actualización y un procesamiento de imagen sólido, verás arrastre, sombras o sensación de imagen borrosa.

Muchos compradores no revisan si el TV es 60Hz o 120Hz reales. Y ahí está la clave. Para deportes, menos de 120Hz puede quedarse corto. También influye el brillo (si tu sala tiene mucha luz) y la calidad del panel. Un televisor gigante pero básico puede verse peor que uno más pequeño pero con mejor tecnología.

Antes de mirar pulgadas, mira especificaciones. Ahí se decide si el Mundial se verá como en estadio… o como una transmisión antigua.

Lo que sí debes mirar antes de pagar

Después de evitar el error del tamaño y la oferta engañosa, viene lo importante: elegir con criterio.

Primero, confirma que sea 4K real. En Estados Unidos, las grandes transmisiones deportivas ya se producen en 4K HDR. Comprar algo inferior hoy no tiene sentido si el objetivo es ver el Mundial.

Segundo, verifica que tenga 120Hz reales. No marketing, no “motion rate 240”. Debe decir 120Hz nativos. Esa es la diferencia entre una jugada fluida y una imagen que se arrastra.

Tercero, revisa la tecnología del panel:

LED si buscas algo económico.

QLED si quieres más brillo y colores más vivos (ideal para salas iluminadas).

OLED si priorizas la mejor calidad de imagen y contraste.

Y, cuarto, mira la conectividad. Debe tener HDMI 2.1 y buen WiFi. El Mundial 2026 será altamente digital y muchas transmisiones dependerán del streaming.

Cuándo conviene comprar (y cuándo no)

Otro error frecuente es esperar al último momento. Cuando faltan pocas semanas para el Mundial, la demanda sube. Y cuando la demanda sube, los precios también. En Estados Unidos, los mejores momentos para comprar suelen ser Black Friday, Memorial Day y en las grandes promociones de inicio de año.

Comprar entre 3 y 6 meses antes del torneo suele ser más inteligente que hacerlo a último minuto. Ya estamos complicados con las fechas, pero no te demores.

¿Y el crédito?

Muchos compradores financian el televisor. Eso no es un problema si se hace bien. Busca:

0% APR real por 12 a 24 meses.

Promociones sin interés.

Descuentos por apertura de tarjeta.

Lee la letra chica. Si no pagas dentro del período promocional, los intereses pueden ser altos.

Cuánto cuestan hoy los televidores buenos en EE.UU.

Los precios de un buen televisor arrancan en un rango de $350–$600. Un 65” QLED, oscila entre $700–$1,200, y un 65” OLED, entre $1,300–$2,000. Para un 75” premium, debes invertir desde $1,500.

Marcas y precios recomendados en EE.UU. para el Mundial 2026

Si vas a invertir en un televisor para el Mundial, conviene ir a lo seguro. En el mercado estadounidense hay cuatro marcas que hoy dominan por calidad, rendimiento en deportes y relación precio-prestaciones:

Samsung (muy fuerte en QLED, excelente brillo para salas iluminadas).

LG (referencia en OLED, ideal para máxima calidad de imagen).

Sony (gran procesamiento de movimiento, muy recomendable para deportes).

TCL (buena opción calidad-precio, especialmente en 4K y QLED accesibles).

Rango de precios orientativos (2026)

Los valores pueden variar según promociones, pero hoy el mercado se mueve en estos rangos:

55 pulgadas 4K LED : Desde $350 a $600. Buena opción si el presupuesto es limitado.

: Desde $350 a $600. Buena opción si el presupuesto es limitado. 65 pulgadas QLED: Entre $700 y $1,200. Punto ideal para equilibrio entre tamaño y calidad

Entre $700 y $1,200. Punto ideal para equilibrio entre tamaño y calidad 65 pulgadas OLED: Desde $1,300 hasta $2,000. Mejor experiencia visual para partidos nocturnos. 75 pulgadas premium (QLED u OLED).

Desde $1,300 hasta $2,000. Mejor experiencia visual para partidos nocturnos. 75 pulgadas premium (QLED u OLED). Desde $1,500 en adelante: Experiencia más inmersiva, pero exige buena distancia de visualización.

Qué modelo conviene según tu presupuesto

Presupuesto ajustado: TCL o Samsung LED 4K con 120Hz. No sacrifiques la frecuencia.

Presupuesto medio: Samsung QLED o Sony con buen procesamiento de movimiento.

Presupuesto alto: LG OLED o Sony premium. Imagen superior, ideal para fútbol.

Ya sabes: el Mundial 2026 será histórico. Y verlo con mala calidad puede arruinar la experiencia. No compres por impulso. No compres solo por pulgadas. No compres lo más barato sin mirar especificaciones. Compra pensando en fluidez, brillo y calidad real de imagen.

Tu sofá será tu estadio. Y vale la pena que se vea como tal.

