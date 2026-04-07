Las entradas al Mundial de 2026 se perfilan como las más costosas en la historia de las Copas del Mundo

La FIFA cobra hasta US$10,990 por un asiento en la final de la Copa del Mundo de 2026, según indican los precios de la primera venta abierta de entradas. Se trata de los boletos de admisión general más caros en la historia de un partido de fútbol.

En su dossier de candidatura para la Copa Mundial, Estados Unidos, Canadá y México declararon que las entradas para la final tendrían un costo máximo de US$1,550.

Cuando las entradas salieron a la venta en diciembre para los miembros de los clubes de fans oficiales de cada país, la más costosa figuraba a un precio de US$8,680.

Los precios subieron aún más al comenzar el miércoles la última fase de la venta.

Las entradas para la final de la Copa Mundial de Qatar tuvieron un costo equivalente a US$1,604 para los asientos de mayor precio.

Resulta difícil determinar el costo real de las entradas para el campeonato que se disputará este verano boreal, ya que la FIFA nunca ha hecho públicas sus estructuras de precios.

Asimismo, la organización está aplicando una modalidad de precios dinámicos en la que las tarifas varían al inicio de cada fase de venta en función de la demanda registrada anteriormente.

A finales del año pasado, el costo de los primeros lotes de entradas fue calificado como una “traición monumental”.

En diciembre, la FIFA anunció la disponibilidad de un número reducido de entradas a US$60.

Este miércoles se inició la venta abierta al público, lo que ofreció una nueva perspectiva sobre las tarifas que se están aplicando.

Getty Images: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de 2026.

Los precios de la final

Resulta imposible evaluar la política general de precios de las entradas sin disponer de información detallada sobre las tarifas o el volumen de localidades disponible en cada categoría.

Un buen indicativo, en todo caso, es consultar el sitio web de venta de entradas de la FIFA para verificar qué localidades siguen disponibles y a qué precios.

No obstante, esto no permite confirmar si existen entradas aún más costosas o si, por el contrario, había una mayor disponibilidad de localidades en las categorías más asequibles.

Según lo observado, los precios de las entradas para la final de la Copa Mundial experimentaron un incremento de hasta el 38% durante la fase de venta abierta en comparación con los precios establecidos en el lanzamiento del pasado mes de diciembre.

Aparte de la entrada de categoría uno, con un precio de US$10,990:

La categoría dos subió un 32,78%, pasando de US$5,575 a US$7,380.

La categoría tres aumentó un 38,23%, pasando de US$4,185 $ a US$5,785.

La FIFA tampoco avisó con antelación de qué partidos estarían disponibles ni a qué precios el miércoles, justo cuando comenzaba el periodo de “ventas de última hora”.

Quienes lograron acceder descubrieron que los precios habían subido para los encuentros con mayor demanda, incluidos los partidos de las selecciones favoritas y otros duelos clave de las rondas eliminatorias.

Getty Images:

Lo que aprendimos al unirnos a la cola

BBC Sport se unió, junto con los aficionados, a la cola para adquirir entradas del Mundial el miércoles alrededor de las 15:20 hora británica.

Se mostraba un mensaje de espera que, a las 16:00, cambió a un círculo rojo con el siguiente texto: “Ya casi estamos…”.

Para las 17:00 había aparecido un contador regresivo. Estábamos a dos minutos de llegar al inicio de la cola cuando, de repente, el tiempo restante volvió a saltar hasta los 15 minutos.

Cuando por fin logramos acceder, experimentamos el mismo fallo técnico que miles de aficionados.

Los seguidores que se conectaron temprano fueron dirigidos por error a una cola para “entradas PMA”, reservadas a aficionados de los equipos ganadores de las repescas de esa misma semana.

Una vez dentro, los usuarios eran enviados a una página donde se requería un código para desbloquear la venta de entradas de esos encuentros específicos.

Para cuando se detectó el error, esos aficionados se vieron obligados a empezar de nuevo desde el final de la cola virtual correcta.

Cualquier posibilidad de conseguir una entrada para alguno de los partidos más atractivos se había esfumado.

La FIFA no ofreció ninguna explicación sobre el error aunque aseguró que, para las 17:00, los enlaces ya funcionaban correctamente.

Una vez de vuelta en la cola, transcurrieron seis horas y 14 minutos hasta que se nos concedió el acceso a la página de venta de entradas.

De los 72 partidos de la fase de grupos, 35 figuraban con entradas disponibles pero, en el momento en que realizamos la consulta inicial, no había asignación para los partidos de Inglaterra o Escocia ni para ninguno de los encuentros de las rondas eliminatorias.

Getty Images: El Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Con la excepción de las naciones anfitrionas, solo estaba disponible la compra de un partido de los diez países mejor clasificados en el ranking: uno de los Países Bajos.

Los precios oscilaban entre US$140 y US$2,985. El precio medio de las entradas mostradas era de US$358.

El partido de la fase de grupos más costoso que se observaba fue el inaugural del torneo, entre México y Sudáfrica, con un precio de US$2.985. Para este encuentro, solo quedaba disponible una ínfima parte del aforo total de 87.000 espectadores.

Además, pudimos consultar paquetes de hospitalidad corporativa, incluido uno para el partido entre Inglaterra y Panamá, cuyo precio ascendía a US$124,800 por una suite de lujo que incluía 24 entradas para el encuentro, comida y bebida; esto supone un costo de US$5,200 por persona.

La disponibilidad de entradas para los partidos parece variar constantemente y la FIFA ha indicado que podrían ponerse a la venta nuevos boletos para cualquier encuentro hasta el mismo momento del pitido inicial.

A las 08:00 de este jueves todavía figuraban 13 partidos disponibles, aunque en seis de ellos solo quedaban entradas para acompañantes de personas en silla de ruedas, las cuales no deberían venderse al público general.

Es algo controvertido que la FIFA no haya puesto a disposición entradas gratuitas para los acompañantes de los aficionados que utilizan silla de ruedas.

Dichas entradas deben adquirirse a precio completo y es posible que no se encuentren situadas de forma contigua.

El partido inaugural de la selección de EE.UU. contra Paraguay, programado para el 13 de junio, era el que mayor número de entradas seguía teniendo a la venta con 1,406 localidades de categoría uno a un precio de US$2,735.

El primer partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina fue el único otro encuentro con una oferta relativamente buena: 846 entradas de categoría uno seguían a la venta a un precio de US$2,240.

La plataforma de reventa de la FIFA -que probablemente conlleve precios aún más elevados, dado que se cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor- reabrirá sus puertas el jueves.

BBC:

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