Qué hacer con una tablet vieja: 7 trucos para aprovecharla al máximo

¿Tienes una tablet vieja u obsoleta guardada en un cajón? ¿Pensando que ya no sirve? Si el dispositivo aún enciende y permite instalar aplicaciones, todavía puede convertirse en una herramienta útil para el hogar, tu entretenimiento o incluso la seguridad.

Aunque el rendimiento de la tablet ya no sea el mismo que el de los modelos actuales, su pantalla, conexión a internet y capacidad multimedia siguen siendo suficientes para cumplir tareas específicas y hay varios métodos ingeniosos para darle una segunda vida.

Te compartimos algunos usos prácticos que pueden transformar una tablet vieja en un recurso funcional.

Qué hacer con una tablet vieja: 7 trucos

1. Convertirla en un marco digital de fotos

Una de las formas más populares de reutilizar una tablet antigua es usarla como marco digital. Gracias a su pantalla, puedes mostrar una presentación continua de tus fotos favoritas.

Solo necesitas instalar aplicaciones como Google Fotos o servicios similares que permitan reproducir imágenes en modo presentación. Colocar la tablet en un soporte y dejarla conectada a la corriente permitirá que funcione como un elemento decorativo que actualiza automáticamente tus recuerdos visuales.

2. Usarla como despertador inteligente

Una tablet también puede reemplazar al despertador. Al instalar aplicaciones de reloj y alarmas, puedes programar horarios, elegir sonidos personalizados e incluso sincronizar música desde plataformas de streaming.

Ubicarla en la mesa de noche facilita ver la hora, revisar el clima o consultar notificaciones sin necesidad de usar el teléfono principal.

3. Transformarla en una cámara de seguridad

Otra opción útil es convertir la tablet en un sistema de vigilancia. Existen aplicaciones diseñadas para usar la cámara del dispositivo y transmitir video en tiempo real hacia otro teléfono o computadora.

Esto permite vigilar la entrada de la casa, una habitación o cualquier área específica. Algunas aplicaciones también ofrecen detección de movimiento y almacenamiento en la nube, lo que mejora el control y la seguridad.

4. Monitor para bebés o mascotas

De forma similar al uso como cámara de seguridad, una tablet vieja puede funcionar como monitor para supervisar a un bebé o una mascota.

Al instalar aplicaciones especializadas, es posible ver lo que ocurre en tiempo real, recibir alertas y, en algunos casos, utilizar el micrófono para comunicarse a distancia. Esta función es útil para mantener el control desde otra habitación.

5. Reproductor de música o radio

Una tablet antigua también puede convertirse en un centro de entretenimiento. Instalar aplicaciones de radio por internet, música o podcasts permite escuchar contenido desde cualquier lugar de la casa.

Este uso es ideal para la cocina, el escritorio o el dormitorio, ya que evita gastar batería del teléfono principal y mantiene el acceso constante al contenido multimedia.

6. Consola para juegos clásicos

Aunque una tablet no pueda ejecutar los juegos más recientes, sí puede utilizarse para disfrutar títulos clásicos mediante emuladores o aplicaciones ligeras.

Esto permite jugar versiones de videojuegos retro que requieren menos recursos. Además, si la tablet tiene Bluetooth, se puede conectar un control externo para mejorar la experiencia.

7. Control remoto para el televisor

Otra alternativa es utilizar la tablet como control remoto para el televisor. Muchas aplicaciones permiten conectar el dispositivo con televisores inteligentes, reproductores multimedia o sistemas de streaming.

Esto facilita cambiar canales, ajustar el volumen o navegar por aplicaciones sin depender del control físico tradicional.

