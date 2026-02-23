El video más visto de la historia en TikTok: el secreto detrás de su éxito

Cuando te preguntas “cuál será el video más visto en TikTok” desde que apareció la red social, seguramente piensas en un material impresionante, captando algo inusual e incluso bien producido. ¡Pues no! El video con más visualizaciones en la historia de la app no tiene ningún tipo de edición y apenas dura 12 segundos.

La usuaria y protagonista es Leah Halton, quien el 6 de febrero de 2024 se atrevió a publicarlo, posiblemente sin tener la mínima idea de lo que pasaría. ¿Cuál es el secreto detrás del éxito?

En aquel entonces, esta influencer australiana tenía 23 años. Su video consiste en un clip de 12 segundos donde se le ve muy cerca de la cámara, luego la aleja para simular la canción y adorna el resto con el sutil movimiento de sus ojos color miel, también de su cabello y enseñar una encantadora sonrisa.

Su publicación superó en visualizaciones y ‘likes’ el video que Bella Poarch posteó en 2020, que tampoco se aleja mucho del concepto y que tuvo una duración similar. Todo indica que Leah Halton (quizás) detectó algún secreto para viralizarse y tumbar a su “rival”.

Cuál es el secreto detrás del éxito viral de Leah Halton en TikTok

Aunque ninguno de sus videos volvió a alcanzar esa visualización, algo que evidentemente no es fácil, su éxito viral de 2024 tiene algunos fundamentos que merece la pena conocer.

Según expertos en redes sociales, además de un análisis conjunto de ChatGPT y Gemini, la clave del éxito no está en la producción, sino en “la ejecución perfecta de los códigos de viralidad de TikTok en un clip de apenas 12 segundos”. Los 3 puntos en los que Leah Halton acertó exitosamente:

1. Dominio del “hooks” visual

El video comienza con un primer plano extremo que genera curiosidad inmediata. Su característica mueca con la nariz, conocida como nose scrunch, y el cambio repentino a una sonrisa radiante fueron los elementos visuales que atraparon a la audiencia.

2. Sincronización con un hit viral

Utilizó la canción Praise Jah in the Moonlight, de YG Marley, un tema que ya era tendencia y que ayudó a que el algoritmo impulsara su contenido a millones de usuarios.

3. Estética aspiracional y cercana

Aunque es modelo, el video grabado en un auto con luz natural proyecta una imagen de “perfección accesible”. Esto generó una oleada de videos de respuesta donde otros usuarios intentaban imitar su apariencia o cuestionaban su belleza, lo que alimentó exponencialmente el alcance del algoritmo.

El video se convirtió en uno de los más “likeados” en la historia de TikTok, superando los 50 millones de me gusta en tiempo récord y ganando el premio al “Video del Año” en los TikTok Awards 2024 de 2024 Australia.

