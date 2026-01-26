Se grabó 11 segundos en TikTok y le cambió la vida: esto fue lo que hizo

La próxima vez que grabes un video para TikTok, por muy corto o “simple” que te parezca, publícalo. El algoritmo de las redes sociales ha demostrado ser una ruleta rusa y, por golpe de suerte o una etiqueta bien seleccionada, tu material podría llegar a viralizarse. Esto fue lo que vivió Romeo Bingham, un creador de contenido de 26 años, quien obtuvo un acuerdo multimillonario por un video de 11 segundos.

Quizás el video estuvo alojado en su teléfono durante semanas o tal vez pensó: voy a subirlo, qué tendría de malo. Su material consistió en un jingle de pocos segundos para el popular refresco Dr Pepper, que en Estados Unidos se vendió por primera vez en 1904. Además, en 2024 se convirtió en la segunda bebida más vendida del país.

Dr Pepper contactó a la creadora del jingle y le cambió la vida

Con un poco de estrategia y una garganta afinada durante 6 segundos, Bingham cantó: “Dr Pepper baaaby, it’s good and nice! Do. Do. Do”.

Claro, al inicio del video anunció su propuesta, luego cantó y en la descripción solicitó que la franquicia le contactara para llegar a un acuerdo. Incluso, les aseguró que ganarían millones. El usuario también los mencionó (sin miedo al éxito) y añadió tres etiquetas relacionadas. Lo demás es historia.

Sin siquiera imaginarlo, el video posteado el 23 de diciembre de 2025 alcanzó las 40 millones de visualizaciones (95.3 millones, al momento de esta publicación). Su propuesta ya era viral y Dr Pepper hizo lo correcto: dejarlo un comentario que acaparó la atención y comunicarse con ella.

“Espera un momento… puede que tengas razón”, escribió la marca. Seguidamente, ella respondió: “DR PEPPPERRRR!! Estoy eufórico”.

Según reseña el portal Y Net News, un par de semanas después el jingle de Romeo saltó de TikTok a la televisión, apareciendo en un anuncio nacional de Dr Pepper, de 15 segundos y siguiendo la estética visual de un anuncio típico de bebidas, incluyendo una versión producida de la melodía original de Romeo.

El comercial se emitió dos veces durante un partido de fútbol americano universitaro, a mediados de enero, con una audiencia promedio de 30 millones de espectadores.

El valor del acuerdo económico entre Bingham y Dr Pepper no fue revelado, pero los sitios de marketing estadounidenses estiman que pudo haber recibido algunos millones de dólares.

Pero eso no es todo, porque más de 35 marcas están intentando comunicarse con Romeo, solicitando que cree nuevos jingles que puedan utilizarse para vender sus productos. Subway, Hyunday, Popeyes, IKEA, Los Eagles de Philadelphia, Biffalo Wild Wings y hasta el Miami Heat de la NBA están interesados en llegar a un acuerdo.

El popular refresco Dr Pepper se vendió por primera vez en 1904, en Estados Unidos. En 2024 se convirtió en la segunda bebida más vendida del país. Crédito: Monticello | Shutterstock

