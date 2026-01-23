Lo más tierno que verás hoy: mira cómo este husky con parálisis aprende a caminar (Video)

Ves a un cachorro con parálisis en sus patas traseras y piensas de inmediato: ¡Qué injusta y difícil puede llegar a ser la vida! Sin embargo, esa condición no impidió que “Patti Bell”, una pequeña de raza husky, tuviera una vida plena y de la cual sigue disfrutando gracias al apoyo humano.

The Dodo, una cuenta dedicada a los amantes de animales, publicó su tierna historia en redes sociales. El material sigue el relato de Jerani, una chica y miembro Sunnyside Street Dog Rescue que le brindó el apoyo a la cachorra hasta que finalmente pudo ser adoptada.



“Tenía apenas unas pocas semanas de nacida en ese momento. Un hombre la encontró en una zanja y pidió ayuda. Hablamos con especialistas y supimos que su parálisis probablemente se debió a un trauma. Nunca antes había sido hogar temporal para una cachorra con discapacidad, pero simplemente no pude darle la espalda. Quería hacerlo todo por ella, pero ‘Patti’ no lo permitía. Era muy rápida”, contó Jerani.

Durante el relato se aprecian imágenes de la husky, tratando de subir escalones e intentando jugar al ritmo de otros perros, a veces con éxito, otras veces no, pero Jerani siempre estuvo allí. “Su pequeño espíritu nunca se apagó. Siempre se adaptaba a todo y seguía adelante sin problemas”, expresa.

Cuando un husky se educa y socializa adecuadamente desde cachorro, se convierte en un maravilloso perro familiar, ya que son muy cariñosos. Crédito: KRNaturalPhoto | Shutterstock

Una despedida agridulce, pero destinada

Después de varios meses juntas, Patti y su compañera, ella comenzaba a preguntarse si se quedaría en su casa para siempre. Su labor como rescatista le indicaba que no era lo óptimo, ya que al adoptar definitivamente a un perro, “es uno menos al que puedo rescatar y darle un lugar seguro mientras llega a su hogar definitivo”.

Sin embargo, el destino llamó a su teléfono: recibieron un mensaje de Pat, quien se identificó como dirigente de un santuario de animales en Colorado. “Quería a Patti tal como era”, afirmó Jerani.

“Cuando llegó el día, lloré. Fue agridulce, pero ella iba exactamente al lugar al que estaba destinada. Ese amor, junto con un poco de determinación, puede darle al cachorro más pequeño la vida más grande”, selló la rescatista, mientras ‘Patti Bell’ corría a toda velocidad, apoyada por una sillita de ruedas.

Te puede interesar:

· Beneficios y contras de convivir con mascotas en la casa: mantén un equilibrio entre compañía y responsabilidad

· Psicólogos revelan qué significa hablarle a las mascotas como si fueran humanos

· Golden retriever entre los perros más inteligentes del mundo, según expertos