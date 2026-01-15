Así es la casa más pequeña del mundo: mide 1.8 metros y tiene baño (Video)

Es cierto que algunas personas sienten afinidad con las casas pequeñas y acogedoras, pero vivir en una que apenas mide 1.8 metros cuadrados resulta sumamente insólito. El youtuber y viajero Levi Kelly se atrevió a diseñarla con el objetivo de marcar un récord Guinness y el resultado es más asombroso de lo esperado: el hogar tiene cama, baño y hasta cocina.

En su canal de YouTube, donde tiene más de 760,000 seguidores y documenta estancias temporales y viviendas fuera de lo común, publicó todo el proceso de levantar desde cero la casa más pequeña jamás registrada.

Parece tan imposible como vivir debajo del agua, un experimento que, por cierto, ingenieros aeroespaciales están planteando y poniendo en práctica.

Así es la casa más pequeña del mundo, con 1.8 metros cuadrados

Aunque el tamaño de esta casa parece incompatible con cualquier noción de confort, el diseño demuestra lo contrario. En el interior hay una cama individual, una pequeña cocina funcional, un inodoro, una ducha y espacio para almacenamiento básico.

Aquí el truco que lo hace posible: todo está dispuesto de forma vertical y plegable, lo que permite transformar el espacio según el momento del día.

Y es que cada elemento cumple más de una función. Las superficies se abaten, los compartimentos se ocultan en paredes y el mobiliario está hecho a medida. El objetivo de Kelly no era vivir de forma permanente, sino demostrar hasta dónde puede llegar su ingenio.

La casa está montada sobre un remolque de un solo eje, lo que la convierte en una vivienda completamente móvil. Y para garantizar la estabilidad cuando está estacionada, Levi Kelly utilizó gatos inferiores que fijan la estructura al suelo.

El armazón principal y el techo son de madera, recubierto con paneles de cedro pintado. La casa también cuenta con aire acondicionado y calefacción, integrados en la parte superior de la estructura.

Según relata Kelly en el video, todo el proyecto tuvo un costo aproximado de $5,000 dólares, una cifra baja en comparación con otros modelos de minicasas. ¿Te atreverías a vivir allí?

