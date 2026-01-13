Así es el hotel más caro del mundo: $100,000 por noche (Video)

Cuatro dormitorios, piscina al Mar Arábigo y hasta mayordomo. Estos son apenas algunos de los lujos y servicios que ofrece el Atlantis The Royal Dubai, un mega resort ubicado en Palm Jumeirah y que ostenta el título de tener la habitación más cara del mundo: ¡$100,000 por noche!

Palm Jumeirah, una icónica isla artificial en forma de palmera, se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La construcción del complejo comenzó en 2015 y se completó en 2023, tras una inversión cercana a los $1,400 millones, según datos publicados por Hosteltur.

El hotel fue inaugurado oficialmente en enero de 2023, con un evento privado que incluyó una presentación de Beyoncé, lo que marcó desde el inicio su intención de posicionarse como un referente global del lujo.

Su estructura está compuesta por seis torres interconectadas, diseñadas para crear terrazas escalonadas con vistas abiertas al Mar Arábigo y al skyline de la ciudad.

El hotel cuenta con 795 habitaciones, además de una zona residencial integrada por 230 apartamentos privados. Crédito: XSLT STUDIO | Shutterstock

Un complejo que funciona como una ciudad privada

El Atlantis The Royal Dubai ocupa una superficie aproximada de 10 hectáreas y cuenta con 795 habitaciones, además de una zona residencial integrada por 230 apartamentos privados.

El resort dispone de 90 piscinas, 45 restaurantes y bares, varios de ellos liderados por chefs de renombre internacional, y dos kilómetros de playa privada.

Entre sus elementos más llamativos se encuentran un helipuerto, fuentes decorativas que lanzan fuego como parte de sus espectáculos nocturnos y un tanque con 4,000 medusas, considerado uno de los más grandes del mundo.

Vista aérea del Atlantis The Royal Dubai, que muestra la estructura compuesta por seis torres interconectadas, diseñadas para crear terrazas escalonadas. Crédito: Szabolcs Magyar | Shutterstock

Royal Mansion: la habitación más cara del mundo

La joya del hotel es la Royal Mansion, considerada la habitación de hotel más cara del mundo y por sus huéspedes deben pagar $100,000 por noche. Diseñada por el estudio GA Group, se trata de un penthouse de dos niveles con una superficie interior de 1,128 metros cuadrados, acompañado por una terraza privada de 476 metros cuadrados.

Este espacio cuenta con cuatro dormitorios, capacidad para nueve adultos y cuatro niños, y la opción de conectarse con habitaciones adicionales. Desde su piscina de borde infinito se observan el Mar Arábigo, Palm Jumeirah y los rascacielos de Dubái.

La Royal Mansion incluye mayordomo personal las 24 horas, entrada y ascensor privados, cocina exterior, comedor para doce personas, biblioteca, sala de entretenimiento, sala de vapor y baños adicionales para invitados. Cada detalle está pensado para ofrecer autonomía y discreción absolutas.

En los baños, los huéspedes encuentran productos Hermès (de alta costura), además de artículos poco habituales como cepillos de dientes elaborados en oro. Todo el mobiliario y la decoración fueron seleccionados a medida, con materiales de alta gama y acabados personalizados.

Quién es el dueño del Atlantis The Royal Dubai

Pertenece a Kerzner International Holdings Limited, un desarrollador y operador internacional especializado en resorts, hoteles y residencias de ultralujo. La compañía fue fundada por el empresario sudafricano Solomon (Sol) Kerzner, una figura clave en la expansión del turismo premium a nivel mundial.

