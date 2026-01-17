Construyen el metro más profundo de América Latina: estaciones a 65 metros bajo tierra

Brasil está liderando una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la región. En la ciudad de São Paulo, el sistema de metro se está expandiendo con nuevas líneas y estaciones que alcanzan hasta 65 metros de profundidad bajo tierra, un récord en América Latina que transformará la movilidad urbana y marcará un hito en ingeniería ferroviaria.

Este proyecto no es una simple ampliación. Se trata de la expansión de la red más grande de Sudamérica, que combina tecnología de punta, inversión pública y privada, y mejoras en sostenibilidad para ofrecer un transporte más eficiente y moderno a millones de personas.

El metro más profundo de Latinoamérica: por qué es único

La clave está en la profundidad y alcance de sus estaciones y túneles. Algunas de las nuevas estaciones del metro de São Paulo descenderán hasta 65 metros bajo la superficie, casi el equivalente a un edificio de 20 pisos. Esto no solo es un récord para la región, sino que responde a desafíos técnicos y urbanos que requieren soluciones complejas de ingeniería.

Además, la expansión incluirá unos 15 kilómetros de nuevas vías y múltiples estaciones modernas, destinadas a conectar zonas periféricas con el centro de la metrópolis brasileña y reducir significativamente los tiempos de viaje. Una de las líneas más esperadas es la Línea 6-Naranja, que será un eje clave para cerca de 600,000 pasajeros diarios.

Impacto urbano, económico y social del nuevo subterráneo

La construcción del metro más profundo de América Latina va más allá de excavar túneles. Este proyecto:

Genera miles de empleos directos e indirectos en construcción e ingeniería.

Impulsa innovación en sistemas de señalización y control automatizado de trenes.

Incluye soluciones de eficiencia energética, como iluminación LED y recuperación de energía en frenado.

Mejora la conectividad de barrios periféricos con centros económicos y educativos.

Asimismo, la profundidad de las estaciones responde a condiciones geográficas específicas y a la necesidad de minimizar el impacto en la ciudad mientras se integra una red robusta con la existente.

Tecnología y sostenibilidad en el corazón del proyecto

Los planes incorporan sistemas avanzados de señalización y gestión del tráfico ferroviario que permiten trenes con intervalos muy cortos, haciendo el servicio más eficiente y competitivo frente a otros medios de transporte urbano.

La construcción también adopta materiales y técnicas modernas, incluyendo impermeabilización avanzada para evitar filtraciones y garantizar seguridad estructural cuando se trabaja tan profundo bajo tierra.

¿Qué significa para los usuarios?

Una vez operativas, estas nuevas líneas y estaciones del metro de São Paulo prometen:

Viajes más rápidos y cómodos entre los extremos de la ciudad.

Mayor conectividad con otras formas de transporte urbano.

Menos congestión en las calles y beneficios ambientales por reducción del tráfico vehicular.

Se espera que las primeras partes de la expansión entren en operación parcial en 2026, con ampliaciones posteriores que consolidarán la red como la más moderna y profunda de América Latina.

Cuáles son los subtes más profundos del mundo

La construcción de estaciones a gran profundidad no es exclusiva de América Latina. En distintas ciudades del mundo, la geografía, la densidad urbana y la necesidad de sortear obstáculos naturales llevaron a desarrollar subtes extremadamente profundos, verdaderas obras maestras de la ingeniería.

Estos son algunos de los más profundos del planeta:

Arsenalna (Kiev, Ucrania) : Con 105,5 metros bajo tierra, es considerada la estación de metro más profunda del mundo. Fue construida durante la era soviética y su profundidad responde tanto a razones geológicas como estratégicas.

: Con 105,5 metros bajo tierra, es considerada la estación de metro más profunda del mundo. Fue construida durante la era soviética y su profundidad responde tanto a razones geológicas como estratégicas. Admiralteyskaya (San Petersburgo, Rusia): Ubicada a unos 86 metros de profundidad, conecta el centro histórico de la ciudad y destaca por sus larguísimas escaleras mecánicas.

Ubicada a unos 86 metros de profundidad, conecta el centro histórico de la ciudad y destaca por sus larguísimas escaleras mecánicas. Washington Park (Portland, Estados Unidos) : Es la estación más profunda de América del Norte, con aproximadamente 79 metros bajo tierra, excavada bajo colinas y zonas naturales protegidas.

: Es la estación más profunda de América del Norte, con aproximadamente 79 metros bajo tierra, excavada bajo colinas y zonas naturales protegidas. Park Pobedy (Moscú, Rusia) : Alcanza los 84 metros de profundidad y es una de las estaciones más imponentes del metro de Moscú, famosa por su diseño monumental.

: Alcanza los 84 metros de profundidad y es una de las estaciones más imponentes del metro de Moscú, famosa por su diseño monumental. Hongyancun (Chongqing, China): Forma parte de una red construida en una ciudad atravesada por montañas y ríos. Algunas estaciones superan los 70 metros de profundidad, adaptándose a una topografía extrema.

En este contexto, las estaciones del metro de São Paulo, con hasta 65 metros bajo tierra, se posicionan entre las más profundas del mundo y marcan un récord en América Latina. El dato no solo impresiona por la cifra, sino por el desafío técnico y urbano que implica construir infraestructura de transporte a esa escala en una de las metrópolis más grandes del continente.

