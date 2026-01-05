¿Un tren submarino entre EE.UU. y Europa en menos de una hora? La idea futurista vuelve a sacudir al mundo

Imaginarlo alcanza para que la cabeza vuele: salir de Nueva York, subirse a un tren y llegar a Europa en menos de una hora, sin aviones ni turbulencias, viajando bajo el océano Atlántico. La idea de un tren submarino ultrarrápido vuelve a circular y despierta la misma pregunta de siempre: ¿es una locura futurista o el anticipo de cómo viajaremos algún día?

El concepto, asociado a Elon Musk, reaparece en un momento en el que el mundo ya se acostumbró a que lo imposible empiece a volverse real. Cohetes que regresan a la Tierra, autos eléctricos masivos, inteligencia artificial que escribe y habla. En ese contexto, cruzar el océano en minutos deja de sonar tan lejano y pasa a ser, al menos, una posibilidad que merece ser contada.

No hay obras iniciadas ni fechas confirmadas, pero el solo hecho de que la propuesta regrese una y otra vez dice mucho sobre el momento que vive el mundo. La tecnología avanza rápido y la pregunta ya no es si algo suena descabellado, sino cuánto falta para que deje de serlo.

En qué consiste la idea del megatrén submarino

El proyecto imagina un sistema de transporte inspirado en el concepto Hyperloop. Cápsulas presurizadas viajarían dentro de un túnel sellado, con muy baja presión de aire, lo que permitiría alcanzar velocidades extremas. En teoría, el trayecto entre ciudades como Nueva York y Londres podría completarse en menos de 60 minutos.

El túnel estaría ubicado bajo el océano Atlántico y utilizaría tecnologías que hoy existen solo de manera experimental o en escalas mucho menores.

Qué dijo Elon Musk sobre el tren submarino

Musk ha planteado públicamente que su empresa The Boring Company podría construir un túnel transatlántico entre NY y Londres para reducir el tiempo de viaje a niveles extraordinarios, utilizando tecnologías de levitación magnética y tubos de vacío (una versión extrema del concepto Hyperloop).

En diciembre de 2024, Musk sugirió que tal túnel podría costar mil veces menos que las estimaciones tradicionales (por ejemplo, 19 mil millones en lugar de ~20 trillones de dólares), aunque esta reducción de costo es más aspiracional que un cálculo riguroso.

Lo hizo como una idea conceptual, sin anunciar obras, fechas ni financiamiento. Musk incluso sugirió que su empresa podría reducir drásticamente los costos frente a estimaciones tradicionales, aunque hasta ahora no existe un proyecto aprobado ni en ejecución.

Por qué no es un proyecto real (todavía)

A pesar del impacto de los anuncios, hoy el tren submarino no está en construcción. No hay contratos firmados, permisos ambientales ni acuerdos entre países. Todo permanece en el plano conceptual.

Los obstáculos son enormes. Construir un túnel de miles de kilómetros bajo el mar implica desafíos técnicos sin precedentes, desde la resistencia a la presión oceánica hasta la seguridad de los pasajeros en caso de fallas. A eso se suma el costo: algunas estimaciones hablan de decenas de miles de millones de dólares.

El debate que vuelve cada vez que la idea reaparece

Cada vez que el tren submarino vuelve a mencionarse, el debate se reactiva. Hay quienes lo ven como una fantasía imposible y quienes recuerdan que muchas innovaciones actuales fueron descartadas en su momento como irrealizables.

Hace pocas décadas, reutilizar cohetes o electrificar masivamente el transporte también parecía una utopía. Hoy es parte de la realidad cotidiana. Por eso, aunque el proyecto no esté cerca de concretarse, funciona como un espejo del deseo global de ir más rápido, más lejos y de manera más eficiente.

Qué se está haciendo hoy en materia de transporte futurista

Mientras el cruce submarino sigue siendo una idea, sí avanzan proyectos más modestos pero reales: túneles urbanos, sistemas de transporte subterráneo de corta distancia y nuevas soluciones para reducir el tráfico en grandes ciudades.

Estas iniciativas muestran una diferencia clara entre lo que ya se puede hacer y lo que, por ahora, pertenece al terreno del largo plazo.

¿Podría hacerse realidad algún día?

Especialistas coinciden en que, si un proyecto de este tipo llegara a concretarse, no ocurrirá pronto. Haría falta una combinación inédita de avances tecnológicos, cooperación internacional y financiamiento sostenido durante décadas.

Aun así, la propuesta cumple un rol clave: empuja los límites de lo posible y mantiene viva la conversación sobre el futuro del transporte global.

En resumen, el tren submarino que conectaría Estados Unidos y Europa no es una obra en marcha, sino una visión. Pero es una visión poderosa, capaz de capturar la atención del mundo y de plantear una pregunta que cada vez resuena más fuerte: ¿cómo viajaremos dentro de 30 o 50 años?

Por ahora, la respuesta sigue abierta. Y quizás ahí esté el verdadero atractivo de esta historia.

