El mes más barato para hacer un crucero desde Los Ángeles: precios y opciones

Si estás pensando en hacer un crucero desde Los Ángeles, hay un dato que puede cambiar completamente el precio que pagas: el mes en el que viajas. La fecha tiene un impacto enorme en la tarifa y, en la mayoría de los itinerarios que parten desde este puerto, la experiencia es bastante similar a lo largo de todo el año.

Las diferencias no son menores. Dependiendo de la fecha, el mismo recorrido puede costar mucho más o bastante menos. Y hay un período del año que se repite como el más conveniente para quienes buscan ahorrar. En esta guía te contamos cuál es el momento en que puedes conseguir un viaje a precios increíbles y qué meses o momentos del año es mejor evitar.

El mes más barato para viajar en crucero desde Los Ángeles

Enero es, en general, el mes más barato para hacer un crucero desde Los Ángeles. Después de las fiestas de fin de año, la demanda cae de forma marcada. Menos familias viajando, menos turistas y menor ocupación obligan a las navieras a bajar precios para llenar los barcos.

Esto se traduce en tarifas más bajas, promociones más agresivas y más opciones disponibles. Es el momento ideal para encontrar ofertas reales.

El embarque es uno de los momentos más esperados antes de comenzar un viaje en crucero. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué otros meses también tienen buenos precios

Aunque enero lidera, no es el único mes conveniente.

Febrero (con excepciones): Sigue siendo barato, especialmente fuera de fines de semana largos o feriados. Es uno de los mejores meses para combinar precio y clima.

Sigue siendo barato, especialmente fuera de fines de semana largos o feriados. Es uno de los mejores meses para combinar precio y clima. Principios de diciembre: Antes de Navidad, los precios bajan nuevamente. Es una ventana corta, pero muy interesante para ahorrar.

Puedes ver: Cómo conseguir un crucero barato en Estados Unidos: consejos que funcionan

Cuándo es más caro hacer un crucero

Hay momentos del año en los que los precios suben con fuerza: en verano (junio a agosto), en Navidad y Año Nuevo y durante el Spring Break (marzo y abril).

En estos períodos, la demanda es alta y las tarifas pueden subir significativamente.

Qué influye realmente en el precio (más allá del mes)

El mes es clave, pero no es lo único. También impactan el día de salida (entre semana suele ser más barato), la anticipación con la que reservas, el tipo de cabina y la duración del viaje.

A su vez, algunos barcos tienen paradas en puertos con tasas e impuestos más caros. Dos cruceros similares pueden tener precios muy distintos solo por estos factores.

Los cruceros combinan descanso, entretenimiento y vistas únicas durante todo el viaje. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Por qué viajar en temporada baja puede valer la pena

Además del precio, viajar en meses más tranquilos tiene ventajas claras. Menos gente, más disponibilidad y mejor atención a bordo. Aunque el clima puede ser menos predecible, muchas personas prefieren ese equilibrio.

Las rutas más baratas desde Los Ángeles

Si además quieres gastar menos, el destino también importa. Las opciones más económicas suelen ser:

Baja California (como Ensenada).

Cruceros cortos de 3 a 5 días.

Riviera Mexicana en versiones más breves.

Son rutas más accesibles porque requieren menos tiempo y menor costo operativo.

Puedes ver: Construyen un aeropuerto flotante: será el más grande del mundo y recibirá 80 millones de pasajeros

Precios y opciones de cruceros desde Los Ángeles

Los precios de los cruceros desde Los Ángeles pueden variar bastante según la fecha, la duración y el tipo de cabina, pero hay rangos orientativos que ayudan a planificar mejor. En temporada baja (enero y febrero), es posible encontrar:

Cruceros cortos (3 a 4 días) : desde $150 a $300 por persona.

: desde $150 a $300 por persona. Cruceros de 5 a 7 días : entre $350 y $700.

: entre $350 y $700. Cabinas con balcón: desde $600 en adelante, según el barco.

En cambio, en temporada alta (verano o fechas festivas), esos mismos viajes pueden costar entre un 30% y un 60% más.

Viajar en crucero puede ser una de las formas más económicas de vacacionar en Estados Unidos si se elige bien la temporada. Crédito: Imagen ilustrativa generada con IA | Impremedia

Qué incluyen estos precios

La mayoría de los cruceros incluye alojamiento a bordo, comidas principales y entretenimiento (shows, piscinas, actividades). Pero hay gastos extra que conviene considerar, como las bbidas alcohólicas o especiales, las excursiones en destino, las propinas y el WiFi.

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Navieras que operan desde Los Ángeles

Algunas de las compañías más activas en esta ruta son:

Carnival Cruise Line (opciones económicas y populares)

(opciones económicas y populares) Royal Caribbean (más variedad de actividades)

(más variedad de actividades) Norwegian Cruise Line (más flexibilidad en servicios)

Cada una tiene diferencias en precio, estilo y experiencia.

Cómo conseguir mejores precios

Para encontrar cruceros baratos es fundamental reservar con anticipación o buscar ofertas de último minuto. Otros trucos que funcionan son viajar entre semana y evitar feriados y vacaciones escolares.

Dedica un tiempo a comparar distintas navieras y fechas y mantente atento a las promociones. Todo el tiempo las compañías ofrecen descuentos, segundo pasajero o niños gratis, bebidas incluidas y otros tipos de beneficios. Con estos ajustes, el precio puede bajar bastante sin cambiar demasiado la experiencia.

Algunos cruceros transatlánticos cuentan con áreas especiales donde perros y gatos pueden viajar con sus dueños. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

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Por qué un crucero es una experiencia distinta a cualquier otro viaje

Viajar en crucero tiene algo que no se puede replicar en un vuelo ni en un hotel: la sensación de estar en movimiento constante sin tener que hacer nada. Te despiertas en un lugar distinto, con el mar alrededor, sin valijas que armar ni traslados que organizar. Todo fluye de otra manera, más relajada, más simple.

Además, el ritmo cambia. No es el típico viaje apurado de “ver todo en pocos días”. En un barco, el tiempo se estira: desayunar mirando el mar, pasar horas en cubierta, ver el atardecer sin interrupciones. Incluso quienes no suelen desconectarse terminan bajando un cambio casi sin darse cuenta.

Y hay otro punto clave: el viaje es tanto el trayecto como el destino. No se trata solo de adónde llegas, sino de todo lo que pasa en el medio. Comer bien, descansar, tener entretenimiento y, al mismo tiempo, sentir que te estás moviendo hacia otro lugar. Esa combinación es lo que hace que muchos repitan.

Por eso, más allá del precio o la ruta, un crucero no es solo una opción económica o práctica: es una forma distinta de viajar.

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