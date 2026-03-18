Tren de alta velocidad de California avanza hacia su conexión entre Los Ángeles y San Francisco

El tren de alta velocidad de California avanza con sus planes para 2026 en su proyecto de conectar las ciudades de Los Ángeles y San Francisco.

Actualmente, la construcción se centra en un segmento operativo inicial de 171 millas (275 kilómetros) en el Valle Central, aunque con el reto de asegurar una financiación constante para cumplir con los plazos y el progreso previsto.

El proyecto del tren de alta velocidad es una iniciativa de infraestructura que puede transformar el transporte y el desarrollo económico en California.

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Sin embargo, el proyecto ha enfrentado desafíos e interrogantes sobre costos, plazos y la viabilidad técnica, lo que provoca preocupación por su viabilidad a largo plazo.

La Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad (CHSRA) enfoca sus esfuerzos de construcción en el Segmento Operativo Inicial (IOS) de 171 millas desde Merced hasta Bakersfield.

A finales de 2025, el avance de la construcción tenía 55 estructuras y 70 millas (112 kilómetros) de vía ferroviaria.

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El objetivo es completar un recorrido de 776 millas (1,250 km) de ferrocarril que conecte San Diego con Sacramento.

La CHSRA tiene previsto un enfoque en dos fases, con una inicial desde Gilroy, en el norte, y Palmdale, en el sur.

La reciente asignación de $1,000 millones de dólares anuales hasta 2045 del programa estatal de límites máximos de emisiones e inversión proporciona un impulso ante el desafío de obtener una financiación constante.

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Los análisis destacan una brecha sustancial entre los fondos disponibles y los $126,200 millones de dólares que se necesitan para completar la Fase 1.

Se pretende que el primer corredor pueda entrar en servicio durante la primera mitad de la década de 2030 en caso de mantener el financiamiento actual.

La Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California tiene previsto ampliar el proyecto en 2026, lo que incluye obtener la aprobación para comenzar las obras en los tramos que conectará el Valle Central con Gilroy y Palmdale.

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Además, se desarrolla una estrategia para atraer la inversión privada para que participe en la construcción, el diseño y la operación de tramos de la línea.

Otro de los desafíos que enfrenta el proyecto es el retiro de fondos federales por instrucción del presidente Donald Trump por $4,000 millones de dólares, en julio de 2025, a través del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El proyecto de tren de alta velocidad tiene previsto reducir el viaje entre Los Ángeles y San Francisco a menos de tres horas, con un tren que alcance velocidades superiores a las 186 millas por hora (300 km/h).

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Un traslado en automóvil entre las dos metrópolis actualmente puede superar las seis horas, mientras que un viaje por la vía aérea implica los traslados al aeropuerto con el tiempo de espera necesario.

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