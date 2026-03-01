¿Cuándo estará listo el tren bala de California? Esto dice el nuevo plan 2026

Después de años de críticas por sobrecostos y demoras, el proyecto del tren bala vuelve al centro del debate. La California High-Speed Rail Authority publicó el borrador de su Plan de Negocios 2026 y promete un camino “más rápido y eficiente” para completar la Fase 1 del sistema que unirá San Francisco con Los Ángeles y Anaheim.

La pregunta que muchos se hacen sigue siendo la misma: ¿cuándo podrá subirse el primer pasajero?

El cronograma que plantea el nuevo plan

El documento establece como prioridad terminar el tramo inicial entre Merced y Bakersfield, en el Valle Central. Ese segmento es el más avanzado en construcción y será la primera sección operativa del sistema.

Según la autoridad, ese corredor podría entrar en servicio durante la primera mitad de la década de 2030 si se mantiene el financiamiento actual y se concretan alianzas privadas.

El tren bala California cambiará la movilidad dentro del estado. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La conexión completa entre San Francisco y Los Ángeles sigue proyectada en fases, con expansión gradual hacia los grandes centros urbanos.

Qué ha cambiado en 2026

El nuevo plan asegura haber reducido en $1.7 mil millones el costo proyectado de la Fase 1 gracias a iniciativas de optimización y ajustes en el diseño. La autoridad sostiene que ahora el enfoque es priorizar tramos con mayor retorno económico y generar ingresos tempranos mediante desarrollo inmobiliario en estaciones.

La búsqueda es atraer inversión privada y comercializar activos antes de que todo el sistema esté terminado.

En términos políticos, el mensaje es claro: el proyecto no está detenido, está reorganizándose.

Qué se ha construido hasta ahora

Las cifras oficiales muestran avances concretos:

275 kilómetros actualmente en diseño o construcción.

128 kilómetros de vía guía ya completados.

Casi 60 estructuras principales terminadas.

29 más en obra activa.

745 de los 794 kilómetros totales ya con aprobación ambiental.

Más de 16,400 empleos han sido creados desde el inicio del proyecto, con hasta 1,700 trabajadores diarios en el Valle Central.

La autoridad también afirma que el impacto económico acumulado ronda los $25 mil millones.

¿Será realmente un tren “bala”?

Cuando esté operativo, el sistema promete velocidades superiores a 300 km/h (186 mph), reduciendo el viaje entre San Francisco y Los Ángeles a menos de tres horas. Hoy ese trayecto en automóvil puede superar las seis horas sin tráfico, y en avión implica traslados a aeropuertos y tiempos de espera.

El proyecto nació con la ambición de transformar la movilidad en el estado más poblado del país y competir directamente con vuelos cortos y viajes por carretera.

El desafío financiero

A pesar del optimismo oficial, el financiamiento sigue siendo el gran interrogante. El plan 2026 reconoce la necesidad de capital privado y nuevas fuentes de ingresos para completar la red total. Sin inversión adicional, el avance podría limitarse a tramos regionales.

El período de comentarios públicos estará abierto hasta finales de abril, y el debate sobre el futuro del tren bala vuelve a escena en Sacramento.

Si se cumplen las proyecciones actuales, el primer tramo funcional (Merced–Bakersfield) podría operar en la próxima década, y la conexión completa San Francisco–Los Ángeles dependerá de financiamiento adicional y expansión progresiva.

El tren bala de California no es una promesa cancelada, pero tampoco es una realidad inmediata. Es, todavía, una obra en construcción.

