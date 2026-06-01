Amazon acelera su entrega de paquetes: ahora usa trenes bala que viajan a 200 millas por hora

Cuando parece que ya no quedan muchas formas de acelerar las entregas, Amazon volvió a sorprender. La compañía comenzó a transportar paquetes utilizando los famosos trenes bala de Japón, una de las redes ferroviarias más rápidas y precisas del mundo.

La imagen parece salida de una película futurista: cajas de Amazon viajando a bordo de los icónicos Shinkansen, trenes capaces de alcanzar velocidades cercanas a las 200 millas por hora. Pero no se trata de una prueba aislada. El sistema ya está funcionando en varias rutas japonesas y forma parte de la estrategia de la empresa para reducir tiempos de entrega y disminuir emisiones contaminantes.

Los paquetes viajan en espacios que antes no se usaban

Amazon anunció que comenzó a utilizar áreas no destinadas a pasajeros dentro de la red ferroviaria de alta velocidad de Japón para mover paquetes entre centros logísticos ubicados en distintas regiones del país.

Los trenes de alta velocidad son parte clave del sistema ferroviario japonés y conectan grandes ciudades en tiempos récord. Crédito: Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial | Impremedia

La iniciativa se desarrolla junto a Japan Railway y aprovecha el espacio disponible en trenes que ya estaban circulando, sin afectar el servicio para los viajeros.

Las operaciones comenzaron en marzo de 2026 en líneas que conectan Tokio con ciudades del norte japonés y, posteriormente, se expandieron a otras rutas de alta velocidad.

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Por qué Amazon apuesta por los trenes bala

La explicación tiene dos palabras: velocidad y emisiones. Mover paquetes por carretera puede implicar largas horas de viaje, tráfico, costos operativos elevados y una mayor huella de carbono. Los trenes Shinkansen, en cambio, son famosos por su puntualidad extrema y por conectar grandes distancias en tiempos muy reducidos.

Un trayecto entre Tokio y Osaka que, por carretera, puede tomar muchas horas puede realizarse en poco más de dos horas y media utilizando la red de alta velocidad.

Amazon sostiene que este sistema ayuda a acelerar entregas en regiones alejadas y, al mismo tiempo, contribuye a sus objetivos de reducción de emisiones. La empresa mantiene el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en todas sus operaciones para 2040.

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No es la primera vez que Amazon prueba algo así

La compañía ya venía experimentando con modelos alternativos de transporte en distintos países.

En Francia, por ejemplo, Amazon comenzó a mover cientos de miles de paquetes utilizando trenes de alta velocidad TGV entre París y Lyon. Además, en algunas ciudades europeas utiliza bicicletas eléctricas de carga y en partes de Estados Unidos sigue desarrollando entregas mediante drones.

La diferencia es que el caso japonés llama especialmente la atención porque involucra una de las redes ferroviarias más emblemáticas del planeta.

El futuro de las entregas podría parecerse cada vez más a la ciencia ficción

La noticia también muestra cómo está cambiando el negocio de la logística. La presión por entregar más rápido y de forma más eficiente llevó a las grandes compañías tecnológicas a invertir miles de millones de dólares en automatización, inteligencia artificial, centros de distribución avanzados y nuevas formas de transporte.

Ahora los trenes bala se suman a esa carrera. Y, aunque por ahora el sistema funciona únicamente en Japón, la experiencia podría servir como modelo para otras redes ferroviarias de alta velocidad alrededor del mundo.

Hace algunos años parecía futurista recibir un paquete al día siguiente. Hoy Amazon ya está enviando cajas a bordo de trenes que cruzan Japón a velocidades cercanas a las 200 millas por hora.

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