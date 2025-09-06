El tren bala que conectará Las Vegas con Los Ángeles comenzaría a operar en 2028

Lo que hasta hace poco parecía una visión futurista para conectar dos de las principales ciudades del sur de los Estados Unidos, Los Ángeles y Las Vegas, hoy en día esta iniciativa ha comenzado a visualizarse de manera más clara y certera a través del proyecto ferroviario de alta velocidad Brightline West.

De acuerdo con AP, esta iniciativa se trata de un tren bala totalmente eléctrico que reducirá a la mitad el tiempo de traslado entre Las Vegas y el área metropolitana de Los Ángeles, con miras a iniciar operaciones en 2028. La obra, que llevaba años en discusión y retrasos, finalmente comenzó a construirse en abril de 2024, marcando un avance histórico en el transporte de Estados Unidos.

Un trayecto veloz y sostenible

De acuerdo con los planes oficiales, el tren recorrerá alrededor de 350 kilómetros de distancia en un tiempo estimado de dos horas, conectando directamente Las Vegas con Rancho Cucamonga, en el área metropolitana de Los Ángeles.

El Brightline West alcanzará velocidades de hasta 200 millas por hora. Credit: AP

A partir de ahí, los pasajeros podrán enlazar fácilmente con la red de metro y otros sistemas de transporte público hacia el centro de la ciudad. Con ello, se espera ofrecer una alternativa más rápida, segura y sostenible frente a los traslados por carretera, que suelen durar más de cuatro horas en condiciones normales de tráfico.

Según AP News, el Brightline West alcanzará velocidades de hasta 200 millas por hora (320 km/h), convirtiéndose en el primer sistema ferroviario de alta velocidad en operar en el país. Su diseño busca competir no solo con el automóvil, sino también con el avión, ofreciendo un viaje más cómodo, accesible y con un menor impacto ambiental.

Tal como destacó CN Traveler, el tren será totalmente eléctrico, lo que permitirá reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes y lo posiciona como un modelo de transporte más limpio para el futuro de Estados Unidos.

El proyecto contempla estaciones modernas con servicios integrados y espacios para facilitar la interconexión con autobuses y sistemas de movilidad locales. Además, se espera que impulse el turismo en Las Vegas y potencie la actividad económica en el sur de California, ya que facilitará un flujo constante de visitantes y trabajadores entre ambas regiones.

Los Angeles Times detalló que la meta es que la línea esté en servicio para los Juegos Olímpicos de 2028, aunque un reporte de KTNV anticipa que el inicio de operaciones podría darse hasta diciembre de ese mismo año por ajustes en el calendario de construcción.

Un cambio histórico para Estados Unidos

Más allá de unir dos de las ciudades más dinámicas del país, el Brightline West representa un paso fundamental en la modernización de la infraestructura de transporte estadounidense.

Su éxito podría abrir la puerta a la creación de nuevos corredores de alta velocidad en otras regiones, algo que hasta ahora se ha visto limitado por la dependencia del automóvil y la falta de inversión en trenes modernos.

