Hombre empujado a las vías del metro en Nueva York logra salvarse

Un hombre en la ciudad de Nueva York fue empujado a las vías del tren en una estación de metro de Midtown el sábado por la noche, de acuerdo con la policía.

El hecho ocurrió poco antes de las 7:50 p. m. en la estación de metro de la calle 50 y la Séptima Avenida, donde opera la línea 1.

Según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), un hombre de 44 años se encontraba esperando el tren cuando un desconocido lo empujó por la espalda, haciéndolo caer a las vías. Afortunadamente, en ese momento no se aproximaba ningún tren. La víctima logró reincorporarse y volver a la plataforma por sus propios medios.

Los paramédicos lo trasladaron a un hospital con heridas en la cara y las piernas, pero en condición estable. El agresor huyó inmediatamente después del ataque y, hasta la noche del domingo, no se habían realizado arrestos. El caso sigue bajo investigación, según Fox News.

Violencia armada en Times Square horas antes

El incidente en el metro ocurrió apenas unas horas después de otro hecho violento en pleno corazón de Manhattan. Cerca de la 1:20 a. m. del sábado, se produjo un tiroteo en la intersección de la calle 44 con la Séptima Avenida, en Times Square, un área que a esa hora aún congregaba a numerosos peatones y turistas.

De acuerdo con la policía, una disputa nocturna derivó en disparos que dejaron a tres personas heridas: una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años.

Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales y se encontraban fuera de peligro.

El NYPD detuvo a un sospechoso de 17 años, presuntamente relacionado con el ataque. Se investiga si el hecho estuvo motivado por un enfrentamiento previo o si fue un acto de violencia aleatoria.

Sigue leyendo:

– Encuentran cuerpo de entrenador hispano en un río de Nueva York tras 15 días desaparecido

– Una joven de 16 años muere por bala perdida cerca de una escuela en Nueva York

– Funcionario municipal en Nueva York dispara a conductor de DoorDash que buscaba direcciones