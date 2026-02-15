Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial

Cuando se trata de hoteles, sorprender a Cristiano Ronaldo parece una tarea muy complicada, tomando en cuenta que el futbolista tiene su propia cadena hotelera (Pestana CR7 Lifestyle Hotels). Para el Mundial 2026, que inicia oficialmente el 11 de junio, la selección de Portugal se alojará en México, en un lujoso hotel que espera brindarle confort, privacidad y ubicación estratégica para los partidos.

De acuerdo con el diario deportivo Marca y otros reportes, el combinado luso disfrutará del exclusivo Fairmont Mayakoba Riviera Maya, un resort cinco estrellas ubicado en la Riviera Maya, a pocos kilómetros de Playa del Carmen. Sería el “búnker” del equipo, al menos durante la fase de grupos.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Portugal, sus primeros partidos tendrían como sede Houston y Miami, dos ciudades con conexión aérea directa y relativamente corta desde el Caribe mexicano.

En este sentido, instalarse en la Riviera Maya permite al equipo encabezado por Cristiano Ronaldo reducir tiempos de traslado y desgaste físico, un aspecto clave en este tipo de torneos, cortos y de alta exigencia.

Portugal disputará su primer partido el 17 de junio en Houston, contra la selección que salga del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y El Congo. Seguidamente, y en la misma sede, jugará frente a Uzbekistán, el 23 de junio, y finalizará la fase de grupos en Miami, ante Colombia, el 27 de junio.

Así es el lujoso hotel que acogerá a CR7 durante el Mundial 2026

El Fairmont Mayakoba se extiende sobre 97 hectáreas de selva tropical, lagunas y playa. El diseño del resort combina arquitectura contemporánea con el entorno natural, ofreciendo espacios amplios y reservados.

Cuenta con cinco piscinas, entre ellas una piscina principal de grandes dimensiones con bar acuático y una piscina infinita solo para adultos con vista a la laguna, además de acceso directo al mar Caribe.

También dispone de campo de golf, gimnasio de alto nivel y áreas deportivas que podrían adaptarse a las rutinas de entrenamiento del seleccionado y de CR7.

El hotel cuenta con 401 habitaciones, incluidas suites frente al mar y bungalows privados, lo que facilitaría mantener un entorno controlado, lejos de miradas externas.

Respecto a las habitaciones del resort, están equipadas con baños de mármol, bañeras profundas, conexión Wi-Fi de alta velocidad y servicios personalizados. Los precios varían según la categoría: las opciones más accesibles rondan los $335 a $380 dólares por noche, mientras que las suites de mayor lujo pueden superar los $3,450 por noche.

Este estándar se alinea con las exigencias de una estrella como Cristiano Ronaldo, quien disputará su última Copa del Mundo antes del retiro como futbolista. El portugués tiene 41 años recién cumplidos y lanzará su última bala en este evento, contando con un equipo de altísimo nivel.

