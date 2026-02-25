Boca vs River en Estados Unidos: ¿quién tiene más hinchas en USA?

El Superclásico no entiende de fronteras. Se juega en Buenos Aires, sí. Pero también en Miami, en Queens, en Los Ángeles y hasta en grupos de WhatsApp con horario del Este. Cada vez que hay un partido importante, la pregunta vuelve como un tiro libre al ángulo: en Estados Unidos, ¿hay más hinchas de Boca Juniors o de River Plate?

Spoiler: nadie quiere perder este clásico… Ni siquiera en territorio estadounidense.

Florida, territorio caliente

Si el termómetro es Miami, muchos dirán que Boca juega de local. Las peñas xeneizes en Florida son numerosas, activas y ruidosas. En bares deportivos durante un Superclásico, el azul y oro suele dominar la escena.

Pero atención: River no se queda atrás. En la misma ciudad también hay filiales millonarias que llenan espacios, organizan asados y copan restaurantes cuando hay Copa Libertadores.

Resultado parcial: ventaja leve para Boca en el sur de Florida.

El Superclásico argentino también se vive con intensidad en distintas ciudades de Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Nueva York, clásico en vertical

En Nueva York la historia se equilibra. Tanto Boca como River tienen peñas organizadas en Manhattan y Queens, y cuando hay partido grande, el ambiente es de Bombonera y Monumental mezclados en un mismo código postal.

Aquí el empate es técnico. Depende del barrio y del bar.

Redes sociales: la tribuna digital

En interacciones geolocalizadas en Estados Unidos durante partidos importantes, Boca suele generar más volumen de conversación. Más memes, más fotos con camisetas en Times Square, más videos en celebraciones improvisadas.

Pero River viene fuerte desde sus éxitos internacionales recientes y ha ampliado su base fuera de Argentina, especialmente entre generaciones más jóvenes que crecieron viendo finales continentales.

En el mundo digital, el clásico está palo y palo. Se palpita.

Amistosos y giras: quién convoca más

Cuando ambos clubes han jugado en suelo estadounidense, la respuesta fue clara: llenan estadios. Sin embargo, en varias convocatorias Boca mostró una movilización ligeramente mayor, especialmente en ciudades con fuerte comunidad argentina y latinoamericana.

Eso sí, cuando River viaja, sus hinchas aparecen con la misma intensidad y organizan verdaderas caravanas.

Lionel Messi nunca jugó en Boca Juniors ni en River Plate. Se formó en Newell’s Old Boys, el club de Rosario donde hizo infantiles antes de irse a España. Crédito: Manu Fernández | AP

El factor familiar

En muchos hogares argentinos en EE.UU., el equipo no se elige: se hereda. Si papá es bostero, la camiseta azul y oro cruza fronteras. Si mamá es gallina, el rojo y blanco también.

En la diáspora, la pasión se transmite con mate, asado y recuerdos del barrio.

Entonces, ¿quién gana el clásico en USA?

No hay estadísticas oficiales ni conteo puerta por puerta. Pero si se miran peñas visibles, eventos y ruido en redes, Boca parece tener una leve ventaja en Estados Unidos. Leve. Nada que defina por goleada.

Porque en cada ciudad importante hay banderas de los dos lados. Y cuando rueda la pelota, el territorio estadounidense se convierte en una mini Argentina dividida en dos colores.

Lo único seguro: el Boca-River también se juega en horario del Este y del Pacífico. Se grita en español y en inglés. Se debate en oficinas de Manhattan y en patios de Miami.

Y, aunque el marcador sea discutible, lo que está claro es que el Superclásico también late fuerte en Estados Unidos.

En marzoArgentina buscará repetir el título de la Finalissima, que ya ganó en 2022 frente a Italia. Crédito: Frank Augstein | AP

Qué otros clubes argentinos tienen muchos hinchas en Estados Unidos

Más allá de Boca Juniors y River Plate, hay otros clubes argentinos que también tienen presencia fuerte en Estados Unidos, sobre todo en ciudades con comunidad argentina consolidada como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Houston.

Estos son los que más se ven en peñas, redes y reuniones futboleras.

🔵 🟡 Rosario Central

Tiene una base importante por la fuerte migración rosarina. En Florida y Nueva York hay grupos activos que organizan encuentros cuando juega el equipo. El factor sentimental pesa mucho: Central moviliza identidad de ciudad, no solo de club.

⚪ 🔴 Newell’s Old Boys

También fuerte en la diáspora rosarina. El vínculo con Lionel Messi le dio visibilidad internacional adicional. En Miami y California hay peñas leprosas activas.

🔴 ⚪ Independiente

Históricamente grande a nivel internacional, conserva comunidad organizada en EE.UU., especialmente en Nueva York y el sur de Florida. Las Copas Libertadores siguen siendo bandera.

🔵 ⚪ Racing Club

Tiene presencia estable en Florida y Nueva York. En redes sociales se nota una comunidad activa que organiza eventos cuando juega el equipo.

🔵 🔴 San Lorenzo de Almagro

El vínculo histórico con el Papa Francisco generó proyección internacional en su momento. También cuenta con grupos activos en Miami y Nueva Jersey.

⚫ 🔴 Estudiantes de La Plata

Menos masivo que los grandes tradicionales, pero con comunidad fiel, especialmente entre profesionales argentinos que emigraron en los últimos años.

¿Por qué hay tantos hinchas argentinos en EE.UU.?

Principalmente, por la migración argentina hacia Florida, Nueva York, Texas y California, la expansión de las transmisiones digitales y el crecimiento del fútbol en EE.UU.

Pero, sin duda, el fenómeno que lo potencia todo es la llegada de Lionel Messi al Inter Miami CF. Florida se ha convertido en un polo futbolero que reúne cada vez más latinos en torno al deporte más popular de América Latina.

