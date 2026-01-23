La hija de una leyenda de la NBA se convierte en la futbolista más cara del mundo

En un giro inesperado, que sacude al deporte mundial, Trinity Rodman, la hija de la leyenda del basquet Dennis Rodman, acaba de firmar un contrato histórico que la convierte en la futbolista mejor pagada del planeta. A sus 23 años, la delantera estadounidense extendió su vínculo con el Washington Spirit de la National Women’s Soccer League (NWSL) y estableció un nuevo estándar en los salarios del fútbol femenino.

El acuerdo, anunciado el 22 de enero de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles, es por tres años y más de USD 2 millones por temporada, incluyendo bonificaciones. Esta cifra no solo supera los récords históricos dentro de la NWSL, sino que coloca a Rodman en la cima de los salarios femeninos a nivel global.

La firma de este contrato no fue un trámite ordinario. La NWSL tenía un tope salarial estricto, con un límite de aproximadamente USD 3.5 millones para toda la plantilla. Eso planteó un desafío para retener a una joven estrella que también venía recibiendo propuestas de clubes europeos con mayor capacidad económica.

De la sombra de su padre a la cima del fútbol mundial: la historia de Trinity Rodman es un ejemplo de esfuerzo y meritocracia. Crédito: Justine Willard | AP

Para resolverlo, la liga implementó una excepción conocida como “High Impact Player Rule”, que permite a los equipos exceder el límite salarial hasta en USD 1 millón para asegurar a figuras de gran impacto. Esta regla, que algunos ya llaman la regla Trinity Rodman, fue clave para que el Washington Spirit pudiera ofrecerle un contrato competitivo sin abandonar la NWSL.

Rodman aceptó quedarse en Estados Unidos, rechazando ofertas del fútbol europeo y reafirmando su compromiso con el Spirit, el club que la seleccionó en 2021 como la jugadora más joven en la historia de la liga.

De hija de estrella a protagonista en su propio deporte

Trinity, hija del ex NBA Dennis Rodman y de Michelle Moyer, ha construido su carrera desde abajo y lejos de la sombra de su padre. Creció practicando fútbol desde pequeña y rápidamente destacó por su velocidad, visión y potencia como delantera.

Desde que fue seleccionada por el Washington Spirit en el draft de 2021, su impacto fue inmediato. Se convirtió en pieza clave del equipo, ayudándolo a ganar el campeonato de la NWSL y ganándose un lugar en la Selección Nacional Femenina de los Estados Unidos (USWNT), con la que tiene numerosas participaciones y medallas, incluyendo el oro olímpico.

A nivel internacional, su regreso a la selección bajo el mando técnico de Emma Hayes destaca su rol de liderazgo emergente, al punto de que fue incluida en convocatorias recientes como capitana para partidos importantes.

Trinity Rodman, estrella del Washington Spirit, en la alfombra roja del ESPY Awards en 2026. Crédito: Jordan Strauss/ Invision/AP | AP

Más allá del campo: personalidad, moda y seguimiento masivo

Rodman ha trascendido el deporte. La cobertura de su firma de contrato incluyó menciones a su presencia mediática y estilo personal, con un look notable en eventos públicos que refuerza su imagen como figura influyente dentro y fuera del campo.

Su vida personal también atrae atención: mantiene una relación con el tenista Ben Shelton, otra joven estrella estadounidense, quien ha expresado públicamente su orgullo y apoyo tras este hito profesional.

Un contrato que marca un antes y un después en el fútbol femenino

Este contrato no solo habla del ascenso individual de Trinity Rodman, sino de un momento de inflexión para el fútbol femenino. La NWSL, tradicionalmente limitada por su estructura salarial, ha dado un paso significativo para competir por talento de élite, reteniendo a una de sus mejores jugadoras y elevando el perfil financiero de la liga.

En comparación con otras figuras destacadas del deporte femenino, el salario de Rodman supera incluso a jugadoras europeas de primer nivel, lo que refleja cómo el fútbol femenino está evolucionando en términos de oportunidades, valorización y visibilidad para sus atletas estrellas.

¿Qué significa este récord para las nuevas generaciones?

Para muchas jóvenes que sueñan con una carrera profesional en el deporte, esta noticia es más que un hito económico: es un símbolo de que las mujeres pueden alcanzar salarios competitivos y reconocimiento global en el fútbol. Trinity Rodman está abriendo puertas y redefiniendo expectativas, al demostrar que el talento, la determinación y la perseverancia pueden llevar a posiciones históricas dentro del deporte.

La apuesta del Washington Spirit

En 2025, el Spirit fue uno de los equipos más destacados de la liga: terminó segundo en la tabla regular y llegó a la final del campeonato, aunque perdió 1‑0 ante Gotham FC. Trinity Rodman fue clave esa temporada: volvió de una lesión, fue nombrada Jugador del Mes en septiembre 2025 y ayudó al equipo a superar etapas importantes.

En 2026, aunque el Spirit no está liderando la NWSL, viene de una temporada muy buena (subcampeón) y mantiene a su estrella en el club tras un contrato récord. Aún queda mucho campeonato por delante, y el rendimiento podría mejorar con Rodman al máximo nivel y en toda la temporada.

