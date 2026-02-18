Argentina vs España: horario en Estados Unidos y dónde ver la Finalissima en vivo

La Finalissima entre Argentina y España se jugará en Qatar, pero el partido se vivirá con intensidad en Estados Unidos. Con Lionel Messi como principal figura y una comunidad hispana que consume fútbol como ningún otro grupo demográfico en el país, el duelo promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año en televisión en español.

Aunque el escenario esté en Medio Oriente, el impacto será directo en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Chicago y Los Ángeles. Cada vez que juega Argentina, los bares latinos se llenan, las plataformas de streaming registran picos de audiencia y las redes sociales explotan. La Finalissima no será la excepción.

Argentina y España se enfrentan en Qatar por el título de la Finalissima en un duelo entre campeones de América y Europa. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El enfrentamiento entre el campeón de América (y del Mundo) y el campeón de Europa tiene además un atractivo especial para el público hispano en Estados Unidos: enfrenta a dos tradiciones futboleras que conviven dentro del país. Argentinos, españoles, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos comparten pasión, rivalidad y una misma pantalla.

Qué es la Finalissima y por qué juegan Argentina vs España

La Finalissima es un título oficial que enfrenta al campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa. Es un torneo avalado por la FIFA y la UEFA que busca medir a los monarcas de las dos confederaciones más competitivas del mundo.

En esta edición, la Argentina liderada por Messi se medirá ante España en un partido único. No es un amistoso. Es un trofeo oficial que suma prestigio y que sirve como referencia competitiva de cara a los próximos grandes torneos internacionales.

La última edición consolidó el formato como evento global, y ahora el partido en Qatar refuerza la idea de que el fútbol se ha convertido en un espectáculo verdaderamente mundial.

Estos son los horarios en Estados Unidos para ver la Finalissima entre Argentina y España según cada zona horaria. Crédito: Infografía creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Por qué se juega en Qatar

Qatar vuelve a posicionarse como sede de grandes eventos tras organizar el Mundial 2022. El país cuenta con estadios modernos, infraestructura de primer nivel y experiencia reciente en organización de torneos de alta exigencia.

La elección también responde a una estrategia de expansión global del fútbol. Medio Oriente se ha convertido en un mercado clave para las federaciones internacionales, tanto por patrocinio como por audiencia.

Para el público en Estados Unidos, la sede implica un factor determinante: el horario.

A qué hora juega Argentina vs España en Estados Unidos

Al disputarse en Qatar, el partido tendrá un horario adaptado a la franja europea y asiática, lo que impacta directamente en la transmisión en Estados Unidos.

Según la hora oficial anunciada, estos son los horarios en territorio estadounidense:

Hora del Este (ET): 1:00 pm

Hora Central (CT): 12:00 pm (mediodía)

Hora de Montaña (MT): 11:00 am

Hora del Pacífico (PT): 10:00 am

Dónde ver Argentina vs España en vivo en USA

En Estados Unidos, se podrá ver en Fox Sports, Univisión, Fubo y Fox Sports App. Además de la transmisión televisiva, es probable que el partido esté disponible en plataformas de streaming como Peacock, ViX y servicios de cable con acceso digital, pero suelen ser pagos.

Messi, el factor que multiplica la audiencia en Estados Unidos

Más allá del trofeo, el nombre que dispara el interés es Lionel Messi. Desde su llegada a la MLS, el capitán argentino dejó de ser una figura lejana para convertirse en un protagonista habitual del calendario deportivo estadounidense. Cada vez que juega con la selección, el seguimiento en USA se dispara.

Messi no solo convoca a argentinos. Convoca a toda la comunidad latina. La Finalissima frente a España tiene además un componente histórico y cultural que potencia el atractivo del duelo.

En ciudades con fuerte presencia hispana, el partido promete movilizar reuniones familiares, encuentros en restaurantes y consumo masivo en streaming.

El Mundial 2026 transformará a varias ciudades de Estados Unidos en epicentros de trabajo, turismo y eventos. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Un anticipo del clima rumbo al Mundial 2026

El partido en Qatar también funciona como antesala simbólica del Mundial 2026. De hecho, cada gran evento internacional que involucra a Argentina o España alimenta la expectativa de lo que será la Copa del Mundo en territorio norteamericano.

Para el mercado estadounidense, estos partidos refuerzan una tendencia clara: el fútbol ya no es un deporte secundario. Es un fenómeno consolidado, especialmente dentro del público hispano.

La Finalissima en Qatar será un evento global, pero en Estados Unidos se vivirá como propio. Porque cuando juega Messi, el partido siempre termina siendo local.

