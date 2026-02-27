Inter Miami visitará la Casa Blanca: ¿Messi se reunirá con Trump tras ganar la MLS Cup?

El campeón de la Inter Miami CF confirmó una invitación para visitar la White House el 5 de marzo, para celebrar su histórica victoria en la MLS Cup 2025 antes de un partido clave de la temporada regular.

La tradición de que equipos ganadores de grandes campeonatos deportivos vayan a la Casa Blanca luego de sus títulos es muy estadounidense: desde equipos de la NFL o la MLB hasta clubes de fútbol han sido recibidos por presidentes de distintas administraciones en las últimas décadas.

Lionel Messi, figura central del equipo y nombrado MVP de la MLS Cup 2025, no ha sido oficialmente confirmado en la lista de asistentes. Crédito: Fernando Vergara | AP

¿Será este el primer encuentro público entre Messi y Donald Trump?

La invitación a Inter Miami fue confirmada por una fuente de la Casa Blanca y programada justo antes del partido del club contra D.C. United, lo que permite que la celebración sea parte de la gira competitiva de Miami.

Lionel Messi, figura central del equipo y nombrado MVP de la MLS Cup 2025, no ha sido oficialmente confirmado en la lista de asistentes, aunque medios como The Athletic y otras fuentes cercanas al equipo apuntan a que hay “todas las razones” para que el astro argentino forme parte de la delegación. Si ocurre, sería la primera vez que Messi camina por los jardines de la Casa Blanca para una recepción formal en Washington.

Messi ya había sido invitado anteriormente a la Casa Blanca para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil estadounidense, pero no pudo asistir en esa ocasión.

La tradición detrás del recibimiento

En Estados Unidos es costumbre que los equipos campeones de ligas profesionales visiten la Casa Blanca como reconocimiento nacional. Aunque esta práctica es más habitual en deportes como el béisbol y el fútbol americano, también ha ocurrido en el fútbol —como cuando el Columbus Crew visitó a la Casa Blanca luego de su título en 2023.

Si Messi asiste, no solo reforzaría la importancia cultural de la MLS —que sigue ganando relevancia en EE.UU.— sino que lo pondría junto al reducido grupo de superestrellas del fútbol mundial que han participado en actos similares.

¿Qué está en juego?

Más allá de la festividad, la visita tiene un trasfondo simbólico. El fútbol en Estados Unidos está en expansión, con la MLS atrayendo figuras de talla mundial y la organización del Mundial de 2026 en pleno desarrollo. Una sonrisa o un apretón de manos en la Casa Blanca puede ser interpretado como un guiño hacia ese crecimiento.

Por lo pronto, los aficionados esperan con atención la confirmación oficial de Messi y la posible foto del ídolo argentino con el presidente Donald Trump, un encuentro que sin duda generará debates en redes y portadas de deportes y política.

Donald Trump sostiene el trofeo del Mundial de Clubes, en 2025. Crédito: Frank Franklin II | AP

Inter Miami después de la Casa Blanca: cuándo y dónde ver su próximo partido

Tras la visita oficial a la White House, el campeón Inter Miami CF vuelve rápido al campo. El equipo tiene programado su siguiente encuentro de temporada regular ante D.C. United en Washington, en un partido que concentra atención no solo por lo deportivo, sino por el contexto político-mediático que lo rodea.

Si quieres agendar y hacer hueco en tu agenda, aquí tienes la guía completa para no perderte el partido.

¿Cuándo juega Inter Miami?

Fecha: Sábado 8 de marzo de 2026.

Rival: D.C. United

Estadio: Audi Field (Washington, D.C.)

Hora estimada: 7:30 p.m. hora del Este (ET), 6:30 p.m. hora Central (CT) y 4:30 p.m. hora del Pacífico (PT). La hora oficial puede variar según programación televisiva.

¿Dónde ver el partido en EE.UU.?

La Major League Soccer tiene acuerdo exclusivo con Apple para transmisiones globales. Opciones: MLS Season Pass en Apple TV, App Apple TV en smart TV, celular o tablet y dispositivos Roku, Fire TV o Apple TV. No se transmite por canales abiertos tradicionales en la mayoría de los casos.

¿Jugará Lionel Messi?

Tras la visita institucional, la gran pregunta es si Lionel Messi será titular o tendrá minutos completos. El calendario de la MLS es exigente y el cuerpo técnico suele administrar cargas.

Sin embargo, tratándose de un partido en Washington, la expectativa es máxima y el club sabe que la presencia de Messi impacta directamente en audiencia y asistencia.

Desde su llegada en julio de 2023, Lionel Messi transformó el rendimiento del club. Crédito: Mark J. Terril | AP

Cómo comprar entradas si estás en Washington

Las entradas para el Audi Field suelen agotarse rápido cuando juega Inter Miami. Se consiguen a través del sitio oficial de D.C. United y/o plataformas autorizadas de reventa.

Se recomienda verificar precios dinámicos, ya que la presencia de Messi suele disparar la demanda.

Por qué este partido es clave

Más allá del contexto político de la visita, en lo deportivo Inter Miami busca consolidarse como candidato al título tras su consagración en la MLS Cup.

El arranque de temporada es determinante para mantener confianza del plantel, sumar puntos tempranos y marcar liderazgo en la Conferencia Este.

