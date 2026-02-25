Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano

Lionel Messi muestra su lado más humano cada vez más. En una amena conversación junto a Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres de la UANL, Messi reconoció que sigue el fútbol mexicano.

El capitán de la Albiceleste ha revelado en varias entrevistas que sigue la Liga MX. Nahuel Guzmán quiso profundizar en ello en el podcast “Miro de Atrás”. Messi no seguía el torneo en el pasado por las diferencias horarias con Europa.

“Incluso cuando vine acá, mucho más porque está más cerca. Cuando estás en Europa los horarios lo hacen más difícil, pero cuando estás acá consumís muchísimo del futbol mexicano, como en México se debe consumir mucho la MLS porque estás muy cerca; incluso jugamos competencias juntos”, dijo Messi en el podcast.

Lionel Messi considera que el nivel del fútbol de Estados Unidos ha crecido en los últimos años. El dominio de la Liga MX se ha visto vulnerado por el desarrollo futbolístico de la MLS. Messi cree que ambos torneos están muy parejos.

“Es similar a lo que ocurre a nivel de selecciones porque Estados Unidos y México están muy parejos… Creo que los equipos de la MLS han crecido mucho y cuando los equipos mexicanos vienen a jugar acá les cuesta“, agregó.

Messi vs. clubes mexicanos

Lionel Messi ha jugado un par de encuentros contra clubes mexicanos desde que está con el Inter Miami. El primero de ellos fue en julio de 2023 contra Cruz Azul. En el marco de la Leagues Cup, el conjunto del delantero argentino ganó 2-1.

El otro partido en el que el argentino participó fue en abril de 2024 contra Rayados de Monterrey. En aquel encuentro el Inter Miami perdió 3-1 y quedó fuera de la Liga de Campeones de la Concacaf. con Messi en cancha, el balance del Inter Miami es de una victoria y una derrota.

