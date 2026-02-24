Gabriel Milito entra en la lista de opciones de River Plate
Con la salida de Marcelo Gallardo, River Plate se quedará sin entrenador. Entre los posibles reemplazos destaca Gabriel Milito, estratega de las Chivas
La directiva de las Chivas de Guadalajara comienza a preocuparse por los rumores que surgen desde Argentina. River Plate se quedará sin entrenador tras la anunciada salida de Marcelo Gallardo. Entre los candidatos del conjunto “Millonario” está Gabriel Milito.
Marcelo Gallardo anunció su futura salida del equipo en un segundo proceso que no fue tan exitoso como su primer paso dentro del club. El jueves 26 de febrero el “Muñeco” dirigirá su último partido al frente de River Plate en el Estadio Monumental contra Banfield.
“Simplemente agradecer a quienes creyeron en mí y en mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución. Me llevo el amor recíproco de los hinchas, que es lo más sagrado que tengo“, dijo Gallardo en el anuncio de su salida del club.
En este sentido, entre los candidatos surge el nombre de Gabriel Milito. El estratega de las Chivas de Guadalajara ha tenido un buen arranque de torneo en el Clausura 2026 de la Liga MX. Milito ha hecho que el Rebaño Sagrado vuelva a competir dentro del fútbol mexicano.
Malos recuerdos para las Chivas
El primer recuerdo que se le viene a la mente a los directivos de las Chivas fue su mala experiencia con Fernando Gago. El estratega argentino dejó el proceso con el Rebaño Sagrado a mitad de camino por el interés surgido desde las filas de Boca Juniors.
En octubre de 2024 Fernando Gago rescindió su contrato con las Chivas de Guadalajara para asumir las riendas del conjunto Xeneize. En aquel momento solo iban 11 jornadas del campeonato mexicano.
Candidatos para asumir el banquillo de River Plate
Hernán Crespo | Entrenador de Sao Paulo
Santiago Solari | Directivo de Real Madrid
Chacho Coudet | Entrenador del Deportivo Alavés
Ariel Holan | Libre
Gabriel Milito | Entrenador de Chivas
Pablo Aimar | Auxiliar de la Selección de Argentina
Ramón Diaz | Libre
