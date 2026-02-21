Guido Pizarro está en desacuerdo con Javier Aguirre por no convocar a Diego Lainez

Javier Aguirre armó su lista de convocados del torneo local para enfrentar a Islandia el 25 de febrero. Entre los jugadores seleccionados destaca la ausencia de Diego Lainez. Guido Pizarro cuestionó el hecho de que “Factor” no esté entre los convocados.

Al no ser Fecha FIFA, Javier Aguirre tuvo que prescindir de los jugadores mexicanos que hacen vida en Europa. El “Vasco” tendrá a su disposición a los jugadores más importantes de la Liga MX.

Pero Guido Pizarro considera que falta uno. El estratega de los Tigres de la UANL no está de acuerdo con la ausencia de Diego Lainez. Pizarro considera que “Factor” es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, en la actualidad.

“Sí, la verdad no me metería en decisiones de otro, coincidimos que es de los mejores jugadores de la liga y creo que de mexicanos en la actualidad, creo que es uno de los mejores a nivel número, a nivel futbolístico”, dijo Pizarro.

Y ESO NO SE LO ESPERABA😳🇲🇽



Guido Pizarro apoyó y defendió al mexicano al ver que Diego Lainez no aparece en la nueva convocatoria de la Selección Mexicana 👀



¿Estará en la lista final? 👇⚽ pic.twitter.com/xVkru64b5K — Claro Sports (@ClaroSports) February 21, 2026

A pesar de haber quedado apartado de una convocatoria tan importante para mostrarse, Guido Pizarro aseguró que Diego Lainez trabaja en su club para recibir la oportunidad por parte de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. El tiempo se acorta para intentar conseguir un cupo entre los convocados a la Copa del Mundo.

“Él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar, pero ya son decisiones de Aguirre, creo que el Diego está muy comprometido acá, está muy comprometido para ayudar a la selección y ojalá que le toque estar”, agregó.

Diego Lainez en la Liga MX

En el Apertura 2025 y lo que va de Clausura 2026, Diego Lainez ha jugado 27 partidos con la camiseta de los Tigres de la UANL. El futbolista mexicano acumula 5 goles y 7 asistencias para la causa del conjunto felino. “Factor” es una pieza habitual en los planteamientos de Pizarro al acumula más de 2,100 minutos dentro del campo.

Lista de convocados por Javier Aguirre

Luis Ángel Malagón – América – Portero

Raúl Rangel – Chivas – Portero

Carlos Acevedo – Santos – Portero

Richard Ledezma – Chivas – Defensa

Jesús Garza – Tigres – Defensa

Víctor Guzmán – Rayados – Defensa

Israel Reyes – América – Defensa

Everardo López – Toluca – Defensa

Jesús Gallardo – Toluca – Defensa

Diego Campillo – Chivas – Defensa

Erik Lira – Cruz Azul – Medio

Erick Sánchez – América – Medio

Carlos Rodríguez – Cruz Azul – Medio

Denzell García – FC Juárez – Medio

Marcel Ruiz – Toluca – Medio

Brian Gutiérrez – Chivas – Medio

Alexis Gutiérrez – América – Medio

Efraín Álvarez – Chivas – Delantero

Roberto Alvarado – Chivas – Delantero

Guillermo Martínez – Pumas – Delantero

Armando González – Chivas – Delantero

