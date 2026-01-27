Los Tigres de la UANL, el club que “rescató” a Diego Lainez

Diego Lainez fue una de las grandes promesas del fútbol mexicano. El exfutbolista de las Águilas del América se marchó muy joven al Viejo Continente”. A pesar de haber visto una buena cantidad de minutos con el Real Betis, Lainez fue perdiendo su puesto. En 2023 regresó a la Liga MX, un paso que le favoreció en su carrera.

Luego de haber perdido la confianza dentro del Real Betis, Diego Lainez luchó por mantenerse en el futbol de Europa. El mexicano fue cedido al SC Braga de Portugal. Sin embargo, el futbolista nacido en Villahermosa tampoco pudo asentarse en el fútbol portugués.

Ya con más experiencia Diego Lainez reflexionó sobre su primera etapa en Europa. El delantero mexicano considera que haberse ido muy joven le pudo haber jugado una mala pasada. “Factor” aún tenía mucho que madurar dentro del balompié azteca.

“Mucho, sin duda alguna, tácticamente y cuando me toca regresar también otra más, al momento de lo táctico y también de cómo ven el fútbol, el profesionalismo y me di cuenta que, a lo mejor allí me faltaron hacer unas cosas que terminé de volver a hacer acá o terminé de aprender“, dijo Lainez en una entrevista con TUDN.

El recate de los Tigres

En medio de su inactividad, los Tigres de la UANL se interesaron por su ficha. El conjunto felino fichó a Diego Lainez en agosto de 2023. Este regreso fue beneficioso para el exjugador del América. El nivel de “Factor” le ha permitido estar de nuevo en la órbita de la selección mexicana.

“Sí, cuando decidido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo necesitaba volverme a sentirme feliz, sentirme yo parte y creo que en Tigres encontré eso“, sentenció.

Diego Lainez ya acumula 130 partidos con la camiseta de los Tigres de la UANL. El delantero mexicano ha podido aportar 12 goles y conceder 21 asistencias en más de 8,000 minutos jugados con el conjunto felino. Diego Lainez podría aspirar de nuevo un regreso a Europa. “Factor” solo tiene 25 años.

“Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra, que viene de trabajo, me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz, retomar mi nivel”, concluyó.

