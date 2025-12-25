Ángel Correa, ¿cómo le fue al campeón del mundo en la Liga MX?

El fútbol mexicano ha sido un gran animador de los mercados de traspasos. Los Tigres de la UANL fue uno de los clubes que realizó importantes contrataciones. A pesar de que no consiguieron el Apertura 2025, los universitarios tienen una buena base para el próximo torneo. Ángel Correa fue una de las gratas sorpresas.

En julio de 2025, Ángel Correa fue anunciado por los Tigres de la UANL. El delantero argentino dejó al Atlético Madrid después de una década en el conjunto “Colchonero”. El sudamericano llegó con grandes pergaminos al club y no decepcionó en su primera temporada.

El atacante de 30 años jugó 30 partidos en toda la temporada con los Tigres. Correa jugó partidos por la Leagues Cup, Mundial de Clubes, Apertura 2025 y la Liguilla. En más de 2,400 minutos dentro del campo el argentino marcó 15 goles y concedió 4 asistencias. El aporte de Correa fue realmente influyente dentro del plantel de Guido Pizarro.

Ángel Correa tiene un dato curioso desde su llegada a los Tigres de la UANL. En cada partido que el argentino marcó un gol, los felinos no perdieron. Los registros son de 6 victorias y 4 empates.

Correa en el radar de la MLS

Los aficionados de los Tigres de la UANL deben estar satisfechos con el aporte de Ángel Correa. Pero la tranquilidad de los felinos se vería cortada por un presunto interés desde la Major League Soccer. El Inter Miami querría los servicios del argentino.

“De Ángel Correa te cuento, estaba leyendo en un insider de la MLS que lo quiere el Inter Miami. Que el Inter Miami va a soltar lana por él. Vamos a ver”, informaron desde Raza Deportiva.

Ángel Correa tiene un largo contrato con los felinos. El vínculo del argentino finaliza en junio de 2030. En este sentido, el Inter Miami debería negociar por el argentino. Correa está valorado en más de $10 millones de dólares.

A pesar de que luce compleja esta transacción no está de más mencionar el factor “Messi”. Jugar con el capitán de la Albiceleste puede ser una motivación adicional para Correa. El exdelantero del Atlético Madrid ya sabe lo que es jugar con Messi, pues han compartido en la selección de Argentina, conjunto en el que correa levantó una Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

Sigue leyendo:

– Los deportistas más importantes del mundo mostraron cómo pasaron Nochebuena

– Cristiano Ronaldo apunta al Mundial de 2026

– Antonio Mohamed no le cierra las puertas a Boca Juniors

– Raúl Jiménez es elogiado por su entrenador en Inglaterra