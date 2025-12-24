Inter Miami estaría buscando su regalo navideño con Ángel Correa de Tigres

Inter Miami estaría en la búsqueda de su regalo navideño y para tal objetivo habría puesto los ojos en el delantero argentino de los Tigres de la UANL Ángel Correa que tuvo su primera temporada en la Liga MX en un gran nivel, constituyéndose en la sorpresa en el torneo Apertura 2025.

De acuerdo a datos del programa Raza Deportiva del canal de deportes ESPN, Inter Miami se habría acercado a Correa para preguntar si estaría dispuesto a jugar con el cuadro de las Garzas, buscando con esto el equipo de la Florida armar un trabuco para competir en la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS) y en la Champions League.

Correa con 30 primaveras en su haber después de nacer en la ciudad de Rosario, Argentina, llegó a la Liga MX precedido de una gran fama en su estancia en el Atlético de Madrid, pero donde no pudo gravitar como se esperaba en el cuadro colchonero desde donde los felinos de la Liga MX lo lograron convencer para venir al fútbol de México.

El rumor sobre la llegada de Correa ha empezado a sonar muy fuerte, sobre todo después de la confirmación de la directiva en armar un cuadro competitivo bajo el mando del argentino Javier Mascherano y bajo el auspicio del copropietario David Beckham.

El interés del Inter Miami es ganar la Concachampions que se le ha negado a la escuadra de las Garzas y que es el vehículo para poder aspirar al Mundial de Clubes representando a esta confederación con un boleto por méritos propios y no por invitación como aconteció en la pasada edición

Así que dentro de la planificación de las Garzas, existe el interés de apuntalar la delantera donde Luis Suárez ya está en sus últimos años y se requiere a su relevo natural, por lo cual Correa reúne el perfil suficiente para hacerse cargo de las funciones ofensivas.

Pero la probable salida de Ángel Correa no sería sencilla. El atacante tiene contrato vigente con Tigres hasta 2030 y percibe un salario anual cercano a los 4 millones de dólares, por lo que cualquier intento de negociación pasaría por una oferta superior a esa cifra. En el entorno felino, la operación se percibe, por decirlo en una palabra, “complicada”.

