En Tigres sigue la novela de Gignac con Boca Juniors, pero el francés se queda

Cuando parecía que el rumor de la probable transferencia de André-Pierre Gignac al Boca Juniors había quedado debidamente aclarado, este miércoles en vísperas de Navidad una declaración del argentino Juan Brunetta han vuelto a encender las versiones de la posible salida del delantero francés.

Pero al final Gignac optará, según versiones extraoficiales, por quedarse con el equipo felino, con quienes le unen, además de temas contractuales, lazos afectivos y de lealtad entre ambas partes, en el rubro de la directiva y los aficionados felinos.

#HoyEnTuRÉCORD🗞



23 de diciembre de 2025



SE QUEDA 🔥🐯



La especulación se acabó: Gignac seguirá un torneo más con Tigres en busca de su último título. La leyenda aún no termina.

Brunet ta reveló en una reciente entrevista para el canal deportivo estadounidense ESPN, que el cuadro xeneize si tuvo la intención de fichar al delantero francés y también detalló que el jersey que el delantero francés utilizó en una reciente cascarita fue un obsequio del argentino Juan Román Riquelme, presidente de los llamados bosteros, sobre todo por la admiración y amistad que existe entre ambos al grado de que mantienen constante comunicación.

“El gordo (Gignac) es muy fanático de Riquelme, del Marsella, si no mal recuerdo, pero sí es muy fanático de Román. Esa (playera) se la mandó Román, creo que me dijo, se la había mandado porque creo que habla de vez en cuando con él y se la mandó”, expuso Brunetta en la entrevista.

¿Existe interés de Boca por Gignac?

Brunetta también fue cuestionado si en verdad existe interés o hubo ese deseo de llevarlo a sus filas, a lo cual respondió que años atrás si hubo esa opción muy fuerte, pero de nueva cuenta salió a colación el gran cariño de la gente de Tigres que lo llevaron a descartar cualquier ofrecimiento.

“Me contó una vez que lo llamaron, pero creo que era cuando Boca jugaba la Libertadores, pero en Tigres es el máximo ídolo de la historia del club y era muy difícil. Tigres, para él, es hasta más que Marsella. Pero sí, lo llamaron, me dijo”, rememoró.

Cabe recordar que en esa ocasión aparecieron rumores que fueron apagados e incluso personajes extraños, como lo fue Roberto San Juan, sin que hubiera certeza de que podría darse algún movimiento.

"LO LLAMARON… PERO TIGRES, PARA ANDRÉ, ES MÁS QUE MARSELLA".



Ojito a lo que reveló Brunetta sobre Gignac 🔥



¿Qué tal? pic.twitter.com/e7prKRlPUj — Futbol Picante (@futpicante) December 23, 2025

Sebastián Córdova, tema cerrado

En el tema de Sebastián Córdova, todo ha quedado cerrado y el mediocampista no tiene cabida en el cuadro felino, por lo cual se estudian ofertas y no se descarta un préstamo a los Pumas, Puebla o Santos Laguna, pero hasta el momento no existe nada en concreto con el jugador surgido de la cantera del América y que tuvo paso por Alebrijes Oaxaca, Necaxa y ahora la escuadra felina.

Ya es oficial, Sebastián Córdova deja de ser jugador de Tigres



Gracias por ser parte fundamental de aquel último título de Liga del Clausura 2023



Tu efecto sí terminó en campeonato, y los hizo comenzar un nuevo proyecto que los ha hecho gastar millones, los hiciste mierda.

Córdova fue importante en la coronación de los felinos en el torneo Clausura 2023, bajo el mando del uruguayo Robert Dante Siboldi, pero conforme avanzó el tiempo, el examericanista fue perdiendo protagonismo y su propia personalidad lo hizo tener un alejamiento con su excompañero Guido Pizarro, ahora técnico de la entidad universitaria.

