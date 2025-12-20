Gignac jugó cascarita con playera del Boca Juniors que recordó su lealtad a Tigres

André-Pierre Gignac, delantero francés de los Tigres de la UANL, dejó pasar la gran oportunidad de jugar con el Boca Juniors, la cotizada Copa Libertadores por mantener empeñada su palabra con la escuadra felina de retirarse con los universitarios y mantener intacta su palabra.

Así lo reveló el delantero en una entrevista concedida hace más de dos años al periódico francés L´Equipe, en donde expuso como desechó la atractiva oferta deportiva y económica del popular escuadra xeneize donde militaron Diego Maradona y Juan Román Riquelme y que volvió a ser vigente porque Gignac posó en una cascarita con la playera del popular equipo argentino.

Gignac reconoció que la oferta de los argentinos en la charla apenas días después de la derrota en la gran final contra el Toluca y en un momento de esparcimiento en donde se le vio disputando y conviviendo con amigos en una cascarita con la camiseta de la oncena xeneize.

El francés dijo que los sudamericanos ofrecieron el mismo salario que los Tigres, pero con la gran opción de jugar la Copa Libertadores, en una experiencia que pocos jugadores tienen la fortuna de hacerlo y que podría ser similar a jugar la Champions League.

Pero al final el análisis del contexto que vive actualmente con los Tigres pesó más el hecho de tener cuentas pendientes todavía con los felinos, como alcanzar su gol 105 y sobre todo cumplir su promesa de despedirse del fútbol con la camiseta universitaria, por lo cual el aceptar el ofrecimiento de los xeneizes habría faltado a su palabra empeñada a su gran afición en los primeros años en el fútbol de México.

André-Pierre admitió que su admiración es muy grande por el Boca Juniors, pero si hubiera aceptado la oferta habría traicionado a la gente de los Tigres y en su espíritu la palabra tiene un significado más que una firma en un papel.

Gignac se echó cascarita en Monterrey

André-Pierre Gignac está tan inmerso a la vida en Monterrey que no dudó en participar en una “cascarita” en la capital regiomontana enfundado con una playera del Boca Juniors, generando un gran impacto en redes sociales que avivó más la idea de la corta distancia que lo separó de aceptar la oferta xeneize.

André-Pierre Gignac y otra prueba de lealtad con la escuadra felina. Crédito: Saúl Perales | Imago7

Cabría señalar que el Boca Juniors ya ha tenido participación de jugadores europeos como el italiano Daniele de Rossi o el español Ander Herrera, por lo cual la imagen de Gignac con la playera del equipo argentino generó una gran expectación en la semana, sobre todo al participar con el equipo Benerami Football, un equipo amateur en donde suelen reunirse muchos exjugadores profesionales.

