¿André-Pierre Gignac en su último baile en la final contra Toluca?

Mientras las manecillas del reloj no detienen su implacable paso y se acerca el momento de iniciar la gran final de vuelta entre Toluca vs. Tigres, también crece la versión de que el ídolo de los felinos, el francés André-Pierre Gignac, estaría jugando su último partido con el cuadro felino.

La versión creció de sobremanera después de que el equipo norteño publicó este sábado por la tarde en su cuenta oficial de la red social X un mensaje con una foto del delantero francés con la leyenda: “Te amamos goleador”.

Muchos aficionados han interpretado como el mensaje del último baile que realizará Gignac en la búsqueda de su sexto título con el equipo que le abrió las puertas y donde con sus ganas y profesionalismo se robó el corazón de la entregada afición felina.

En la foto se puede apreciar a Gignac, con una sudadera del equipo y la mano en el corazón, lugar donde también está el escudo del club, dejando claro esa simbiosis que se generó entre el marsellés y la escuadra universitaria desde su llegada a la Liga MX.

Para más detalles, tanto Gignac como el resto del plantel de los Tigres se despidieron de sus aficionados en el estadio Universitario antes de viajar a la ciudad de Toluca para encarar el duelo definitivo contra los escarlatas, donde tienen la ventaja de 1-0.

Treinta mil aficionados reunidos en el estadio Universitario

La despedida de la afición felina fue impresionante con casi 30 de los 40 mil aficionados que tiene capacidad del estadio Universitario, donde se dieron cita para vitorear y apoyar a sus jugadores en la práctica realizada en ese inmueble.

En medio de cánticos, banderas y playeras amarillas con azul, los seguidores felinos acompañaron cada ejercicio del plantel, que respondió con entrega y concentración de cara al duelo decisivo frente a los escarlatas.

Al final, los seguidores del cuadro universitario despidieron a sus consentidos con aplausos y entrega total, mandando un mensaje claro que el respaldo será total en la búsqueda del campeonato.

Mensaje de Nahuel Guzmán

Motivado por la respuesta de la gente, por esas muestras de cariño, el portero Nahuel Guzmán, mandó un mensaje a los aficionados de que dejarán hasta la piel en busca de la victoria: “Como digo siempre: Vamos a comprometernos, vamos a entregar el corazón, vamos a dejar la piel, y nos vamos del ‘Volcán’, de esta ciudad hermosa, con el aguante, el apoyo, lleno de amor, lleno de garra, lleno de pasión, con una ilusión en la mente… prometemos dejar la vida, muchachos”.

