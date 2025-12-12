Suerte o milagro: Tigres se salva de gol en la final de la Liga MX”

Los Tigres de la UANL tuvieron el trébol de cuatro hojas de su lado o de pronto en el primer duelo de la final de la Liga MX, un milagro les ayudó a que el balón impulsado por Jesús Angulo no traspasara la línea de gol al atorarse con el césped y pudiera mantener la ventaja de 1-0 contra el Toluca.

Una acción en donde todo mundo daba por hecho que el Toluca lograría el empate inmediatamente después del gol que recibieron en el minuto 46 por conducto de Ángel Correa, pero en donde al encarar Angulo al portero argentino de los Tigres, Nahuel Guzmán, el esférico hizo un extraño al impactarse con el césped que impidió que el esférico siguiera su corte normal hacia el gol.

¡SE SALVAN LOS TIGRES! 😱🔥



Entre Nahuel Guzmán y el horrendo césped del Volcán, Tigres se salva del empate, luego de un disparo del 'Canelo' Ángulo que enfrentó a Nahuel y desvió el balón que se quedó a centímetros de entrar a la portería.



PARTIDO: https://t.co/Daety1OhxN pic.twitter.com/ugQP1nMvsO — Estadio Deportes (@EstadioDxts) December 12, 2025

Inclusive en las imágenes y transmisión del encuentro se puede percibir la angustia del zaguero Jesús Garza de Tigres para despejar el balón lejos de su meta ante la desesperación dibujada en el rostro del portero Nahuel Guzmán ante la posibilidad de que el esférico traspasara la línea de gol.

Quizá una picardía de los que cortan el césped en el estadio Universitario, pero que en la realidad no se podría asegurar nada, sino simplemente que Nahuel Guzmán tuvo a su favor el capricho del destino para que el esférico no traspasara la línea de gol y permitiera al zaguero Jesús Garza despejar hacia un costado el balón.

Inclusive atribuyeron esta jugada al pésimo corte del pasto en la casa de los Tigres, pero al final el mal estado del terreno de juego fue para ambos arqueros, nada más que la diferencia fue que Nahuel Guzmán tuvo de su lado la suerte que todo equipo debe tener para coronarse.

Podría decirse también que Tigres tuvo la suerte del campeón y que esta jugada en caso de que el marcador se mantenga de esta manera, representaría demasiado después del gol de Ángel Correa por error del portero Hugo González, los caprichos del fútbol, los dioses del Olimpo o hasta un milagro guadalupano en los albores de su enésimo festejo en nuestro país mantuvieron inviolable la portería felina y que les puede servir para coronarse el próximo domingo.

En la jugada, Angulo de los Diablos Rojos lanzó su disparo que pasó en medio de las piernas de Nahuel Guzmán con tanta fortuna que el esférico impactó en el trasero del guardameta reduciendo la velocidad del disparo, pero de pronto algo detuvo su recorrido antes de la línea de gol, como dando la impresión de que la propia altura del césped hizo que ese balón no entrara a las redes salvando de milagro a los felinos.

¡Milagro en el Universitario! 😱😱



Apenas después del gol de Correa, Toluca tuvo la del empate en el Volcán.



Pero Nahuel Guzmán hizo una brutal atajada a la que se le sumó tremenda fortuna para que el balón no cruzara la linea de forma dramática. pic.twitter.com/BEry1pZBRO — Quinto Partido (@quintopartidoof) December 12, 2025

Dicha jugada no tardó en ser comentada en redes sociales, pero la realidad es que el esférico hizo un extraño, más allá de que Nahuel Guzmán haya detenido la fuerza del disparo con parte de su humanidad, la realidad es que hubo algo más poderoso que impidió que el balón traspasara la línea de gol para convertirse en gol de los Tigres.

Seguir leyendo:

– El campeón Toluca en desventaja en la gran final con Tigres: 1-0

– Tigres aprovechó error del portero de Toluca para tomar ventaja en la final: 1-0

– Monterrey derrota 1-0 a Toluca y espera salir vivo del infierno





