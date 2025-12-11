En vivo: Sigue el minuto a minuto de la final de ida entre Tigres vs. Toluca
Hoy se juega el primer duelo de la gran final del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs. Toluca. No te pierdas aquí los detalles
El parado táctico de ambos contendientes en la gran final
Así se pararán ambos equipos en la cancha del Universitario para tratar de sacar la mayor ventaja posible en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Tigres con la motivación hasta las nubes
Los Tigres esperan sacar provecho de la motivación de jugar ante una de las aficiones más entregadas de la Liga MX para buscar facturar una ventaja importante para el duelo de vuelta el próximo domingo.
Las formaciones de Tigres y Toluca
Así saldrán los Tigres y el Toluca en el primer duelo de la gran final de la Liga MX
Los once “Diablos” que buscarán la victoria del Toluca
Los “Diablos Rojos” del Toluca listos con sus once escarlatas para buscar dar el primer golpe en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
André-Pierre Gignac encabezó la llegada de Tigres al estadio Universitario
El líder moral de los Tigres, el francés André-Pierre Gignac al frente de los jugadores felinos a la llegada al estadio Universitario.
Los números de los Tigres y el Toluca en el torneo Apertura 2025
Checa los detalles del rendimiento de los jugadores de Tigres y Toluca de cara al duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025.
Los Diablos Rojos arribaron al escenario de la gran final
El actual campeón de la Liga MX, Toluca, ya se encuentra en el estadio Universitario, listo para enfrentar a los Tigres en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025.
El eufórico trayecto de Tigres al Volcán
Así vive la pasión de los Tigres en su trayecto rumbo al estadio Universitario en donde el argentino Ángel Correa saluda a los seguidores felinos.
Ya se vive el sabor en el Volcán
El estadio Universitario en San Nicolás Garza ya empieza a vivir la pasión de la gran final entre Tigres vs. Toluca.
El estadio Universitario ya se encuentra listo para el primer compromiso de la gran final del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs. Toluca, en donde los felinos buscarán sacar la mayor ventaja para el pago de la visita el próximo domingo.
Buenas tardes, no te pierdas los detalles del minuto a minuto de la final de ida del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs. Toluca en el estadio Universitario a partir de las 20:00 horas del centro de México (21:00 horas del Este/ 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos).