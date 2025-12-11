En vivo: Sigue el minuto a minuto de la final de ida entre Tigres vs. Toluca

El parado táctico de ambos contendientes en la gran final

Así se pararán ambos equipos en la cancha del Universitario para tratar de sacar la mayor ventaja posible en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Tigres con la motivación hasta las nubes

Los Tigres esperan sacar provecho de la motivación de jugar ante una de las aficiones más entregadas de la Liga MX para buscar facturar una ventaja importante para el duelo de vuelta el próximo domingo.

🗣️ 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒓 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒆𝒔 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒂́𝒔 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒐… pic.twitter.com/K0nI4KI0Dp — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Las formaciones de Tigres y Toluca

Así saldrán los Tigres y el Toluca en el primer duelo de la gran final de la Liga MX

Los once “Diablos” que buscarán la victoria del Toluca

Los “Diablos Rojos” del Toluca listos con sus once escarlatas para buscar dar el primer golpe en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

André-Pierre Gignac encabezó la llegada de Tigres al estadio Universitario

El líder moral de los Tigres, el francés André-Pierre Gignac al frente de los jugadores felinos a la llegada al estadio Universitario.

😎🚍 ¡Llegaron los de La U para esta noche de Final en casa!@GrupoBerel pic.twitter.com/s0db4wmW1O — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Los números de los Tigres y el Toluca en el torneo Apertura 2025

Checa los detalles del rendimiento de los jugadores de Tigres y Toluca de cara al duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025.

Los Diablos Rojos arribaron al escenario de la gran final

El actual campeón de la Liga MX, Toluca, ya se encuentra en el estadio Universitario, listo para enfrentar a los Tigres en el duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025.

UN12 👹 para dar el primer paso en el 🌋 @MBenzBusesMx pic.twitter.com/W6kFMlsDDU — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2025

El eufórico trayecto de Tigres al Volcán

Así vive la pasión de los Tigres en su trayecto rumbo al estadio Universitario en donde el argentino Ángel Correa saluda a los seguidores felinos.

🥹🫶🏼 ¡Angelito Correa saludando a la Hinchada Más Pasional del País! pic.twitter.com/M2pUHMNQaj — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Ya se vive el sabor en el Volcán

El estadio Universitario en San Nicolás Garza ya empieza a vivir la pasión de la gran final entre Tigres vs. Toluca.

🌋¿Qué está pasando en las inmediaciones del Volcán?



🎙️ Con información de @VladimirGarciaG



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/yaueRIzJXG — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 12, 2025

El estadio Universitario ya se encuentra listo para el primer compromiso de la gran final del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs. Toluca, en donde los felinos buscarán sacar la mayor ventaja para el pago de la visita el próximo domingo.

𝐍𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬. pic.twitter.com/iDiO76ApFm — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 11, 2025

Buenas tardes, no te pierdas los detalles del minuto a minuto de la final de ida del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs. Toluca en el estadio Universitario a partir de las 20:00 horas del centro de México (21:00 horas del Este/ 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos).