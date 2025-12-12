El campeón Toluca en desventaja en la gran final con Tigres: 1-0

Hugo González, portero del Toluca, en el momento menos inesperado echó a perder su gran labor del primer tiempo que mantuvo a raya el ataque de Tigres al fallar en una salida para abrir el camino de la victoria 1-0 de los felinos que los manda con el marcador en contra al duelo de vuelta en la gran final.

Justo en el inicio del segundo tiempo, cuando apenas se estaban acomodando ambos equipos para el segundo lapso, se presentó una jugada en donde Hugo González despejó un balón, pero se lo entregó a Diego Lainez para que este tocara a un costado a la entrada de Ángel Correa y que este metiera el esférico en las redes.

¡El primero de la FINAL! 🐯💛



Aquí está el GOL que abrió el marcador. Lainez y Correa no perdonaron y pusieron en ventaja a @TigresOficial tras el error de Toluca.#LaFinalDeLaAfición✨ | #FinalIda | #AP25 pic.twitter.com/76mDD3Kn9C — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 12, 2025

Una acción desafortunada del arquero escarlata cuando menos lo esperaban sus compañeros y sobre todo después de haberse convertido en el héroe en la primera mitad y que con esta acción puso a su equipo contra la pared para el duelo de vuelta el próximo domingo en el estadio Nemesio Diez.

El equipo de Antonio Mohamed para repetir el título necesita por lo menos anotar dos goles, mientras que los Tigres dirigidos por Guido Pizarro solo les basta el empate para coronarse por novena ocasión en el fútbol de México y empatar al Cruz Azul en la misma cantidad de coronaciones.

Mientras que Toluca en caso de coronarse llegaría a 12 campeonatos empatando con Chivas y colocándose a cuatro de distancia del América, pero para eso requiere de lavar el error de Hugo González y tener un partido casi perfecto contra los Tigres.

Los detalles

Un partido que fue lleno de claros y oscuros, sobre todo porque en la primera mitad no hubo mucho aporte de ambos equipos, donde Toluca salió a esperar a los felinos con una ordenada marcación, pero sin respuesta en contragolpes que les complicó la existencia en los primeros 45 minutos al grado de que el portero Hugo González se convirtió en factor para mantener el cero en su portería.

¡Así rugió la cancha del Volcán con el primero de Angelito Correa!@CervezaTecate pic.twitter.com/JoYOZsqSY2 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Fue tan determinante la actuación del portero de los Diablos Rojos que hizo pensar en que saldrían impolutos en su visita al estadio Universitario, tan famoso por devorar a los rivales, pero donde en la primera mitad mantuvieron a raya el poderoso ataque de la escuadra dirigida por Guido Pizarro.

La otra cara de la moneda



Para la segunda mitad el partido cambió su rumbo cuando en el minuto 46, apenas un minuto de iniciado, el lapso complementario en que Hugo González se hizo un lío al jugar con su compañero el esférico con tan mala fortuna que al querer despejar desde el lado izquierdo despejó a la derecha para entregárselo a Diego Lainez que ni tardo, ni perezoso tocó a Ángel Correa y este solo firmó el regalo de los escarlatas.

Esa anotación marcó el rumbo del encuentro, pues el Toluca no tuvo forma de reaccionar ni aunque entraron Robert Morales, ni Heliño, simplemente porque no hubo traslado de medio campo hacia adelante dejando toda la iniciativa a los Tigres.

Tu primero en una final del Futbol Mexicano, @AngelCorrea32. pic.twitter.com/outAYf77Ue — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Pero el cuadro felino por más que se fue al abordaje tampoco pudo lograr una mayor ventaja que los tiene en la raya en una complicada visita el próximo domingo y donde deberán hacer algo más contra un equipo que en su casa se hace fuerte y que lógicamente irá con todo por segundo título consecutivo.

.