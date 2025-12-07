Toluca, finalista en el último juego de Sergio Ramos con Monterrey: 2-1 (global 3-3)

Los Diablos Rojos del Toluca le pusieron mucho sufrimiento, pero avanzaron a su segunda final consecutiva y estar en el umbral del bicampeonato al imponerse 3-2 y avanzar al juego definitivo con global 3-3 en el último partido de Sergio Ramos con el Monterrey en la Liga MX.

Un resultado que demuestra lo fuerte que fue el encuentro, en donde escarlatas y regiomontanos brindaron un gran juego donde la oncena dirigida por Antonio Mohamed creyó que el resultado sería pan comido sobre todo con una ventaja de 3-0 en el duelo de vuelta y una diferencia de dos goles en el global con el 1-0 del cuadro del norte en ida.

Rayados respondió en los minutos finales y con goles de Sergio Ramos de penalti y de Roberto de la Rosa lograron un empate global de 3-3 para colocarse a un solo gol de poder dar la sorpresa como en el duelo contra el América en cuartos de final.

Ese instante nunca llegó, pues Toluca aguantó a pie firme y supo sufrir el partido para alcanzar el pase a su segunda final consecutiva que los coloca en el umbral del bicampeonato gracias a los goles de Federico Pereira, Paulinho y Heliño que hicieron pensar a los del Estado de México que todo sería coser y tejer.

Monterrey no pensó lo mismo y en un segundo tiempo con 40 minutos de amor propio encabezados por su líder moral Sergio Ramos en su último juego con los regiomontanos, que al final de las acciones confirmaría su salida, reaccionaron con una fuerza que puso a temblar a los Diablos Rojos al acercarse en el marcador 3-2 con goles de Sergio Ramos de penalti y uno más de Roberto de la Rosa en un disparo de Iker Fimbres que se convirtió en pase al delantero rayado.

Toluca encaró el juego sin Alexis Vega y Bruno Méndez por enésima vez, pero eso no mermó su fuerza y salvó los momentos en que Monterrey cerró sus filas, fueron en busca del resultado que los pusiera en su segunda final consecutiva con el gol de Federico Pereira a partir del minuto 19 y con eso bajar la guardia de los regiomontanos.

Porque después Paulinho al minuto 42 complicó el panorama para Rayados y los dejó al borde de la eliminación, sobre todo después de que Heliño al minuto 50 puso el 3-0 e hizo que el partido pareciera de un solo lado y sin opciones para un Monterrey que pareció dejar el corazón en casa.

La brava reacción rayada encabezada por Ramos

Justo después del gol de Heliño, Rayados se fue con todo al frente encabezados por su líder Sergio Ramos, pensando que daba lo mismo perder por uno que por diez y así pusieron al Toluca en problemas, más aún después del gol de penalti anotado por el exdefensa del Real Madrid al minuto 57 en una falta de Marcel Ruiz sobre Anthony Marital.

Esa fue la llamada de abordaje de los regios que sin importar las apariencias se fueron con todo al frente para lograr el gol que los acercaba en el marcador de este sábado 3-2 y ponía las cosas en el global 3-3 para quedar a un solo gol de dar la sorpresa.

Así los Rayados se fueron al frente, pero Toluca supo aguantar y bajar la cortina que les permitió conseguir el boleto a la gran final por su posición en la tabla en el torneo regular.

