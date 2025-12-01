Sergio Ramos piensa en ganar el título de la Liga MX y no en salir de Rayados, asegura su DT

Domenec Torrent dejó las cosas claras tras la clasificación de Monterrey a las semifinales del Apertura mexicano. El entrenador español aseguró que su compatriota Sergio Ramos no piensa en salir del club, sino en pelear por el título, después de un partido intenso ante América que terminó 2-1 para las Águilas, pero que dio el pase a Rayados por un global de 3-2.

“Ahora no toca hablar de todo eso. Debemos esperar a que termine el torneo. Él está muy concentrado en ganar este campeonato, igual que nosotros, lo vimos hoy con la actuación que tuvo, ahora me ocupa el rival que nos vendrá en la semifinal”, señaló Torrent, satisfecho por el esfuerzo del equipo en un duelo lleno de tensión.

Monterrey sufrió más de lo esperado. América presionó desde el inicio y golpeó con goles de Alejandro Zendejas y el colombiano José Raúl Zúñiga. Los Rayados, que se quedaron con diez hombres tras la expulsión del argentino Jorge Rodríguez, encontraron aire con el tanto de Germán Berterame, que terminó siendo clave para mantener la ventaja global.

Las especulaciones sobre la posible salida de Ramos al final del torneo no tardaron en aparecer, pero Torrent fue contundente: “Todas son especulaciones. Nadie sabe qué va a pasar, ni yo sé que sucederá conmigo”. Ramos, además, firmó una jugada decisiva al realizar una barrida salvadora en la última llegada del América.

El técnico reconoció el mérito del rival y la forma en que condicionó el partido. “Me gustaron algunos tramos de la primera parte, pero teníamos que atacar más, no somos un equipo diseñado para defender, nos gusta tener el balón, pero el mérito en el primer tiempo fue del América al ser muy agresivo, no nos dejó jugar”, explicó.

Aun así, Torrent destacó la resiliencia de su equipo, sobre todo tras quedarse con uno menos. “Me llevo una alegría tremenda. Sabíamos que teníamos que luchar hasta el final; refrescamos las bandas, luego vino la expulsión, pero tuvimos los recursos para marcar ese tanto al final”, concluyó.

Monterrey ya piensa en la semifinal, con Ramos como referente y con la idea clara de que el objetivo está más vivo que nunca: el título.

Seguir leyendo:

– Monterrey completa la hazaña y con diez hombres eliminó al América 2-1 (global 3-2)

– Monterrey puso al América contra la pared con un 2-0 en duelo de ida de cuartos de final

– Sergio Ramos y su salida de Monterrey queda en el aire por la directiva