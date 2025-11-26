En vivo: Sigue el minuto a minuto entre Rayados vs. América en el arranque de la liguilla

Rayados de Monterrey rinde homenaje a Sergio Canales

Los Rayados de Monterrey hicieron un reconocimiento al español Sergio Canales por sus primeros 100 partidos con el cuadro regiomontano.

Reconocen a Sergio Canales por sus 100 partidos con los @Rayados pic.twitter.com/KyNWlQ5hU4 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 27, 2025

Las formaciones del Monterrey y el América

Estas son las formaciones del Monterrey y el América

Las Águilas se alistan con todo

Los jugadores del América calientan con todo para iniciar en unos minutos más el duelo contra Rayados de Monterrey en el inicio de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Listos para dar el máximo. ¡VENGA, ÁGUILAS! 🦅 pic.twitter.com/7IKMoEkD2f — Club América (@ClubAmerica) November 27, 2025

La alineación del América

Así saltará el América contra Rayados de Monterrey con la presencia del chileno Igor Lichnovsky en lugar de Ramón Juárez y la ausencia del francés Allan Saint-Maximin y el relevo en su lugar del uruguayo Brian Rodríguez en pareja en el ataque con su paisano Rodrigo Aguirre.

Las Águilas saltan a la cancha para el calentamiento del duelo vs. Monterrey

Las Águilas empiezan a calentar para enfrentar al América en busca de vencer como visitantes a los Rayados del Monterrey en el inicio de los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La lluvia se hace presente en el Gigante de Acero

Los asistentes al duelo entre Monterrey vs. América en el inicio de la liguilla en el estadio BBVA están lidiando con la lluvia que se ha soltado en las inmediaciones del Gigante de Acero.

La afición llega al Gigante de Acero, previo al Rayados vs América 🤠🆚🦅



El clima arruina la fiesta en casa de Monterrey 🌧️ pic.twitter.com/Bzk4ty5JuZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 27, 2025

El planteamiento táctico de Monterrey y América

Así se pararán en el terreno de juego tanto los Rayados de Monterrey contra el América en busca de dar el primer golpe en la liguilla en el duelo de ida de cuartos de final del torneo Apertura 2025.

–La alineación de los Rayados del Monterrey

Así saltará a la cancha el Monterrey, en donde la ausencia notable es el argentino Lucas Ocampos debido a la fractura de una muñeca en un accidente casero.

Últimos antecedentes entre Monterrey vs. América

Estos son los últimos resultados entre Monterrey contra América de cara al duelo de liguilla que sostendrán a partir de las 21:05 horas del centro de México. (22:05 horas del Este/19:05 horas del Pacífico).

La llegada del América al Gigante de Acero

Las Águilas del América ya están en el estadio BBVA para alistarse para el duelo contra los Rayados de Monterrey en el inicio de la liguilla por el título.

Las impresiones del argentino Jorge “Corcho” Rodríguez antes de enfrentar al América resaltando que deberán aprovechar su condición de local.

El vestidor de las Águilas en el Gigante de Acero

Así luce el vestidor de las Águilas previo al duelo contra Rayados en el inicio de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025.

Escenario y plumaje listos para iniciar los Cuartos de Final 🦅🔥 pic.twitter.com/dekmGX6MzM — Club América (@ClubAmerica) November 27, 2025

La comparativa de los goleadores de Rayados y Águilas

Este es el panorama de los goleadores de ambos equipos, en donde el América tendrá la baja del francés Allan Saint – Maximin y los Rayados de Lucas Ocampo.

Los Rayados de Monterrey buscarán dar el primer golpe de la liguilla en el duelo de ida contra el América en duelo programado en el estadio BBVA entre el cuarto lugar contra el quinto sitio de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025.

El vestidor de los Rayados de Monterrey

Todo se encuentra listo en el vestidor de los Rayados de Monterrey para enfrentar al América en el duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025.