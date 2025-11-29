Sergio Ramos y su salida de Monterrey queda en el aire por la directiva

La directiva de los Rayados del Monterrey dejó en el aire la continuidad del zaguero español Sergio Ramos, después de que el presidente deportivo de los regiomontanos, José Antonio Noriega, aseguró que no existe certeza de nada y que hasta el momento no hay acercamientos.

Dentro del júbilo que representó la sorpresiva victoria sobre el América, Noriega hizo una pausa para responder a las preguntas respecto a la continuidad de Ramos, quien supuestamente no seguirá en el Monterrey, según información generada en España.

🎙️"No tenemos ninguna certeza… Estamos en platicas"



'Tato' Noriega, Presidente de #Rayados sobre la continuidad de Sergio Ramos



📹 @ValGonzalez23 #CarnalVsCompadre pic.twitter.com/vfgFJUET9G — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 30, 2025

“No tenemos ninguna certeza, hemos estado platicando por algún tiempo. No hay nada de comunicación de un lado hacia el otro en ese sentido. Estamos en pláticas”, comentó.

Se especula que más allá de cualquier resultado que obtenga el Monterrey, Ramos tomó la decisión de emigrar del fútbol de México a ligas más exóticas y que sin duda le darán mayores dividendos económicos en el ocaso de una brillante carrera y eso podría ser aterrizar en el fútbol saudí árabe.

Festejo en grande en el vestidor de Ramos

Ramos por lo pronto festejó en grande la eliminación con sobre el América y en el vestidor se le vio lleno de júbilo junto con Oliver Torres, Sergio Canales y el resto del plantel rayado que no daban un peso por él antes del juego.

Noriega también se refirió a la victoria sobre el América y dijo que lo rescatable del equipo fue que se supo sobreponer a tiempos complicados durante el partido, como fue el colocarse debajo en el marcador con el América y ahí reorganizarse para alcanzar el gol que les dio el pase a las semifinales.

Ver a Sergio Ramos y Oliver Torres coreando esto me llena de lágrimas.



Es algo irreal. No me despierten nunca de este sueño. 🥹 pic.twitter.com/dpSRIheFdF — Arriaga 🇫🇷 (@arriaga26_) November 30, 2025

“La victoria sobre América hay que verla desde dos perspectivas. Una en donde pusieron al equipo contra la pared y la forma como pudo regresar en el resultado y el otro es el entorno en que se dio el resultado, en la casa del América y con la presión y mérito que representa dejar fuera al América”, concluyó.

Seguir leyendo:

-Monterrey completa la hazaña y con diez hombres eliminó al América 2-1 (global 3-2)

– Sergio Ramos no seguirá en el Monterrey, aseguran desde España

-Monterrey puso al América contra la pared con un 2-0 en duelo de ida de cuartos de final





–

