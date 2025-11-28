Sergio Ramos no seguirá en el Monterrey aseguran desde España

Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid y de la selección de España, estaría viviendo sus últimas horas con la playera de los Rayados del Monterrey, según aseguraron en el programa El Chiringuito con información que manejó el periodista español Juanfe Sanz.

La información surge en medio de las versiones de una posible renovación de contrato entre la directiva de los Rayados y el propio exinternacional español, que ha recuperado su gran nivel futbolístico y que se ha convertido en el líder de la zaga del cuadro regiomontano.

Aunque Sergio Ramos🇪🇸 está enamorado de la ciudad, su decisión sería no renovar con el Monterrey y se iría al finalizar el torneo.



Ramos llegó al Monterrey a inicios del presente año y después del periodo de adaptación se convirtió en un jugador fundamental del equipo de la Sultana del Norte que actualmente se encuentra disputando la liguilla por el título contra el América con muchas opciones de seguir con vida en la liguilla gracias a la ventaja de dos goles que obtuvieron en el duelo de ida.

La información manejada en este programa abre un aire de incertidumbre, sobre todo porque en semanas anteriores Ramos manejó públicamente su deseo de ampliar su estancia en la ciudad de Monterrey, sobre todo porque su familia se ha adaptado a las costumbres mexicanas como ha manejado su esposa en sus redes sociales.

Ramos no hace mucho expuso que: “Estoy muy feliz, un país que me ha tratado de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé bien. Ahora en diciembre (acaba contrato), ojalá sigamos aquí, que estamos muy cómodos”, destacó.

La información de su regreso a España o a otro proyecto futbolístico contrasta con los datos manejados por el presidente deportivo José Antonio Noriega, en el sentido de que se estaban encaminando a una renovación de contrato con el excampeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente, te digo que si, por supuesto, hay pláticas —es normal— pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distraemos de lo más importante ahora: pensar en cómo va a estar el equipo”, aseguró el directivo.

Ramos actualmente es el capitán del Monterrey y uno de los referentes de la plantilla, en donde también aparecen jugadores como el francés Anthony Martial, los españoles Oliver Torres y Sergio Canales, así como los argentinos Jorge Rodríguez y Lucas Ocampos, así como el uruguayo Santiago Mele.

¿SE DESPIDE DE RAYADOS? 🫢🫣 Sergio Ramos, ex jugador del Real Madrid, podría dejar Rayados y la Liga MX.



Quizá el hecho de no poder alcanzar hasta el momento un título le está generando una insatisfacción deportiva, pero sin duda después del encuentro sobre América en donde se impusieron 2-0, podría cambiar su perspectiva y encontrar los motivos para alargar su estancia en el fútbol de México.

