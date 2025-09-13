Sergio Ramos sueña con cantar en el Santiago Bernabéu

El futbolista español Sergio Ramos, actual jugador de Rayados de Monterrey, sorprendió al mundo al confesar que su mayor sueño fuera de las canchas es ofrecer un concierto en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, club con el que conquistó sus mayores glorias.

En entrevista con EFE, Ramos aseguró que su proyecto musical no es un simple pasatiempo, sino un camino serio que ha decidido emprender. Su primera canción, titulada “Cibeles”, está dedicada al Real Madrid y a la plaza madrileña donde el equipo celebra sus victorias.

El excapitán del Real Madrid explicó que la música ha sido siempre una vía de expresión personal durante su carrera futbolística:

“El fútbol es colectivo pero a la vez muy solitario: viajes, hoteles, aviones. Al final, tienes muchos sentimientos y experiencias que contar”.



“La música no es un capricho. Al principio te llaman loco, pero cuando nos metimos al estudio el proyecto empezó a coger forma”.

“Cibeles”, la canción de Ramos en un homenaje al Real Madrid

El tema “Cibeles”, compuesto tras su salida del conjunto blanco hace cuatro años, es descrito por Ramos como “una historia de amor profundo” al que considera “el mejor equipo del mundo”. El jugador de 39 años explicó que lleva más de una década escribiendo letras y acumula cerca de 20 canciones listas para lanzarse en el futuro.

“Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu, que sería la hostia, pero hay que ir paso a paso”, afirmó Ramos.

El sevillano, que ha sido influenciado por artistas como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Marc Anthony, sorprendió a sus seguidores al elegir ritmos de reguetón y trap para su debut musical en lugar del flamenco, género tradicional de su tierra.

Con una trayectoria que lo llevó a vestir las camisetas del Sevilla, Paris Saint Germain, Real Madrid y ahora Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha dejado claro que quiere seguir desafiando fuera de los terrenos de juego.

Su mayor anhelo es volver al Santiago Bernabéu, no como futbolista, sino como cantante, para compartir con sus seguidores una faceta distinta que también lo apasiona.

Sigue leyendo:

– Marc Cucurella cree que LaLiga pierde terreno con la Premier League

– Julián Quiñones encontró en Arabia Saudita su lugar en el mundo