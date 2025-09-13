Marc Cucurella cree que LaLiga pierde terreno con la Premier League

El fútbol español fue por muchos años uno de lo que mejor nivel mostraba en Europa. Además del Real Madrid y el Barcelona, los demás clubes de LaLiga competían muy bien en torneos continentales. Sin embargo, Marc Cucurella destacó el gran avance de la Premier League gracias al dinero.

En LaLiga es muy complejo que haya un campeón distinto al FC Barcelona y el Real Madrid. Solo el Atlético de Madrid ha logrado meterse en el dominio de los dos gigantes de España. Marc Cucurella considera que en la Premier League hay mucha más equidad y esto es gracias a las grandes inyecciones económicas a cada uno de los equipos del torneo.

“Creo que el reparto del dinero en Inglaterra es mayor. Por ejemplo, a los equipos que suben les dan muchísimo dinero, y al final eso hace que todos los equipos puedan fichar grandes jugadores y eso iguala el campeonato. Por eso cada partido en la Premier es una batalla“, dijo Cucurella para el Diario AS.

El futbolista el Chelsea puso como ejemplo al Sunderland, un club recién ascendido a la Premier League que ha hecho una fuerte inversión para equiparar su nivel con los clubes de la primera división de Inglaterra. Este caso es muy distinto al del Real Oviedo, club recién ascendido en España que solo invirtió poco más de $4 millones de dólares en fichajes para su regreso a LaLiga.

“El Sunderland, que acaba de subir, ha invertido 200 millones en futbolistas, y al Cristal Palace han llegado dos de los mejores de LaLiga, como Yeremy y Uche. Eso es algo que deberían solucionar, porque LaLiga se va quedando algo más atrasada con respecto a la Premier y eso hace que los jugadores se vayan a Inglaterra a jugar”, agregó Cucurella.

La Premier League destrozó a LaLiga

Durante este último mercado de traspasos, los equipos de la Premier League gastaron cerca de $4,247 millones de dólares, según cifras extraoficiales. El fichaje más caro quedó en manos del Liverpool con la contratación de Alexander Isak por $175.6 millones de dólares.

LaLiga se quedó muy rezagada en este aspecto. Los equipos del fútbol de España solo invirtieron en total cerca de $798 millones. El fichaje más caro del balompié español estuvo a cargo del Real Madrid. El conjunto merengue adquirió a Dean Huijsen a cambio de $73 millones de dólares.

