El Arsenal oficializa la compra del ecuatoriano Piero Hincapié por cifra millonaria

El Arsenal y el Bayer Leverkusen llegaron este lunes a un acuerdo para el traspaso del defensa ecuatoriano Piero Hincapié por $60 millones de dólares, en una de las operaciones más destacadas del mercado europeo.

El zaguero de la Selección de Ecuador se despidió días atrás entre lágrimas de la afición alemana, donde jugó tres temporadas.

Con este movimiento, se convierte en el octavo refuerzo de los ‘Gunners’ en este verano, tras las incorporaciones de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

Un refuerzo de peso para un Arsenal ambicioso

El club del norte de Londres ya ha invertido alrededor de $390 millones de dólares en refuerzos, con el objetivo de romper una sequía que se arrastra desde 2019 y dejar atrás los tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League.

Hincapié, de 22 años, disputó 166 partidos con el Bayer Leverkusen, equipo al que llegó desde Talleres de Córdoba en 2021. Con los alemanes levantó una Bundesliga y una Copa Alemana, además de alcanzar la final de la Europa League en 2023, donde el Atalanta arruinó su sueño de título internacional.

En Londres, la competencia será fuerte. El ecuatoriano deberá pelear un lugar con Riccardo Calafiori, quien ha sido titular en las primeras jornadas de la Premier, y con Myles Lewis-Skelly, un joven que apunta a cambiar de posición hacia el mediocampo.

Los ecuatorianos más caros de la historia

El fichaje coloca a Hincapié como el segundo jugador ecuatoriano más costoso de todos los tiempos, solo por detrás de Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo: $146,000,000 (del Brighton al Chelsea)

Piero Hincapié: $60,000,000 (del Bayer Leverkusen al Arsenal)

Willian Pacho: $44,000,000 (del Frankfurt al PSG)

Antonio Valencia: $25,000,000 (del Wigan al Manchester United)

Pervis Estupiñán: $22,000,000 (del Brighton al Milan)

Con este salto a la Premier League, el defensor ecuatoriano afronta el mayor desafío de su carrera y llega a un club que busca pelear de tú a tú contra el Manchester City en todas las competencias.



