Raúl Jiménez llega a 200 partidos en Premier League en derrota ante Chelsea

Raúl Jiménez sigue sumando hitos personales en la Premier League tras jugar en la derrota 2-0 del Chelsea ante el Fulham.

Jiménez entró de cambio en el minuto 59 ante el Chelsea en el Stamford Bridge, aunque no pudo anotar su primer gol de la temporada 2025-2026 en la Premier League.

El delantero del Fulham es el primer mexicano que logra llegar a los 200 partidos en el fútbol inglés, bien lejos de los 158 que tuvo Javier “Chicharito” Hernández.

Raul Jimenez has become the first Mexican player to reach 2⃣0⃣0⃣ Premier League appearances 👏🇲🇽 pic.twitter.com/9fMfdpsnfI — Premier League USA (@PLinUSA) August 30, 2025

Jiménez tiene un total de 59 goles y 21 asistencias en los 200 encuentros. El delantero tiene la posibilidad esta campaña de ser el primer mexicano con 60 dianas en el fútbol de primera división.

Este es el top 5 de mexicanos con más partidos en la Premier League

Raúl Jiménez – 200 partidos, 14,704 minutos

Javier Hernández – 158 partidos, 7,826 minutos.

Edson Álvarez – 59 partidos, 4,165 minutos

Carlos Vela – 37 partidos, 1,026 minutos

Carlos Salcido – 23 partidos, 1,902 minutos

Guillermo Franco – 23 partidos, 1,370 minutos

Joao Pedro y Enzo Fernández dominan al Fulham de Raúl Jiménez

El Chelsea se impuso al Fulham con en un derbi con el VAR como protagonista que anuló un tanto inicial de los visitantes en el minuto 21 y concedió un polémico penalti al Chelsea que transformó Enzo Fernández para poner el 2-0, después del gol de João Pedro justo antes del descanso.

El equipo londinense afrontó el encuentro con la baja de Cole Palmer y vio como el duelo duelo arrancó con Fulham muy activo, impulsado por Josh King y Rodrigo Muniz.

En el minuto 54 (tras nueve minutos añadidos), Enzo Fernández ejecutó un córner que encontró la cabeza de João Pedro, quien remató solo dentro del área y batió a Leno para poner el 1-0 antes del descanso.

Luego en el segundo tiempo al minuto 56, Ryan Sessegnon tocó el balón con la mano dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro señaló un polémico penalti y Enzo Fernández lo transformó con un disparo al centro.

Con esta victoria, el Chelsea suma su segunda consecutiva y se mantiene invicto en la Premier con 7 de 9 puntos posibles, mientras que el Fulham ha sumado solo dos gracias a sendos empates.

